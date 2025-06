Onada de calor històrica a Tarragona: rècord absolut de temperatura al mes de juny, segons l'AEMET

La província de Tarragona ha batut aquest 29 de juny de 2025 el seu rècord històric de temperatura màxima per a un mes de juny, assolint els 36,9 ºC a l’estació meteorològica de Reus, superant l’anterior registre de 36,8 ºC de 2012.

Segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), i recollides en una peça de eldiario.es, la temperatura registrada en les últimes 24 hores a l’estació de Reus s’ha situat 10,6 ºC per sobre de la mitjana històrica per a aquest mes, que és de 26,3 ºC en el període de referència 1981-2010. Aquesta desviació, molt per sobre de l’habitual, confirma que aquest juny està sent excepcionalment càlid a la província.

L’episodi de calor extrema no només ha afectat Tarragona. Segons l’anàlisi nacional, en les últimes 24 hores s’han superat els valors habituals de juny a 49 províncies d’Espanya, i 12 estacions meteorològiques han registrat rècords absoluts o mensuals, la qual cosa posa de manifest la intensitat d’aquesta onada de calor.

A Tarragona, aquest 2025 està sent especialment càlid: la temperatura mitjana de les màximes en el que portem d’any és 2,4 ºC superior a la mitjana històrica. Això situa a la província entre les zones on l’escalfament global és més evident aquest any, juntament amb Girona i Jaén.

La calor més extrema del país s’ha registrat a Còrdova, amb 43,2 ºC , mentre que la temperatura màxima més baixa s’ha donat a Astúries, amb 25,7 ºC. Tanmateix, l’augment respecte a la mitjana històrica és especialment significatiu a Tarragona, que ha assolit una de les desviacions més grans del país.

La calor d’aquest any no és un fenomen puntual, sinó una tendència clara. Els experts apunten que el canvi climàtic està intensificant la freqüència i la gravetat d’aquests episodis de calor extrema. Les dades mostren que Tarragona ha batut el seu rècord de juny des que hi ha registres a l’estació de Reus (des de 1952).

En total, en el que portem de 2025, s’han batut 45 rècords de temperatura màxima a Espanya, 14 d’ells en capitals de província. La tendència en l’última dècada confirma que aquests episodis s’estan tornant cada vegada més freqüents.