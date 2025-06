Les comarques tarragonines es fonen amb més de 40°C i continuarà així aquesta setmana

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Creat: Actualitzat:

La primera onada de calor de l’estiu colpeja Catalunya i les comarques tarragonines han viscut aquest cap de setmana alguns dels registres més elevats del país. Els termòmetres es van enfilar especialment al Priorat, que és, junt amb la Ribera d’Ebre, la comarca catalana que ha passat un cap de setmana més calent. L’alerta activada per Protecció Civil podria allargar-se fins dimecres.

Concretament, les màximes temperatures de dissabte es van registrar a Torroja del Priorat i al pantà de Riba-roja (41,2 °C), al Masroig (41,1 °C) i al pantà de Siurana (40,8 °C).

Això sí, el rècord el va ostentar Vinebre amb 42,9 °C, la temperatura més alta que ha viscut Catalunya aquest 2025.

El dissabte també va suposar el registre històric de temperatura més alta en un mes de juny a Espanya. Va ser a El Granado, a Huelva, amb 46 °C.

Lluny de millorar, ahir les temperatures van enfilar-se fins a dos graus més en alguns punts de l’interior de la demarcació tarragonina, això sí, al litoral van descendir inicialment. Aquest petit descans costaner no va allargar-se massa, ja que a les 14 hores el termòmetres també havien pujat prop de dos graus.

Les temperatures superaven al migdia els 40 °C a alguns punts de l’interior i els 32 °C a la costa. A les 13.30 hores el pantà de Siurana marcava registres de 38,8 °C i Torroja del Priorat 38,6 °C. Això sí, la demarcació se situava, de mitjana, notablement per sota d’altres punts del país.

Calor nocturna

La demarcació de Tarragona també va marcar algun registre destacat de temperatures mínimes, com els 26 °C de Belltall, a la Conca de Barberà. No obstant això, la calor nocturna es va concentrar especialment a la Costa Brava i al litoral central. El podi va estar encapçalat per Portbou, a l’Alt Empordà, amb uns excepcionals 30 °C de mínima.

Això sí, les nits tòrrides, aquelles on els termòmetres no baixen dels 25 graus, podrien arribar durant els dies vinents a la costa tarragonina. Durant els darrers dies, Meteocat ha activat diversos avisos per calor nocturna, els quals han afectat només el terç nord del país.

Aquest fet canviarà la nit de demà, quan entraran en perill moderat per altes temperatures durant la nit les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès. Tot i que encara no hi ha concrecions, l’episodi es podria allargar i intensificar el dimecres.

Més calor a la costa

Si bé les comarques interiors han estat, malauradament, les protagonistes d’aquest cap de setmana, el litoral tarragoní, junt amb la costa de Barcelona, podria ser qui experimenti un major augment de temperatura durant aquest inici de setmana.

El Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès es mantenen avui en alerta groga per altes temperatures, amb màximes que podran arribar fins ala 34 °C els 36 °C. D’altra banda, les zones de l’interior podrien tenir cert descans, però durant la tarda, el Priorat tornarà a situar-se en el llindar de perill alt, amb termòmetres que podrien tornar a superar els 40 °C.

La situació empitjorarà el dimarts, quan les comarques del Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès estaran en situació de perill alt entre les sis del matí i les sis de la tarda. A més, l’Alt Camp i la Conca de Barberà estan en alerta per perill moderat.

Cal destacar que aquests avisos es determinen segons les temperatures locals dels darrers deu anys. Així, Meteocat considera calor extrema quan aquesta supera el percentil 98, és a dir, el valor que deixa només per sobre el 2% de les temperatures màximes de la darrera dècada. En el cas de Tarragona, el llindar està als 34,2 °C, mentre que al Priorat se situa en 38,1 °C.

Protecció Civil demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones vulnerables.