Joan Miró amb llana, cotó i jute

El passat divendres es va inaugurar al Centre Cultural Església Vella de Mont-Roig del Camp l’exposició Joan Miró / Josep Royo. Tapissos, una mostra que aplega vuit obres fruit de l’encàrrec que la família Miró va fer a l’artista tèxtil Josep Royo l’any 1989.

Miró i Royo havien col·laborat per primera vegada el 1969, després que Miró conegués el seu treball a la Sala Gaspar de Barcelona. En aquella època Josep Royo era un jove artista tèxtil que ja havia treballat amb figures destacades de l’avantguarda catalana, i Joan Miró es trobava explorant tècniques com l’escultura, la ceràmica i el tèxtil. Fruit d’aquella connexió artística van crear plegats El tapís de Tarragona, que actualment està exposat al Museu d’Art Modern de Tarragona.

El 1989, amb Miró ja mort, la família va encarregar a Royo una sèrie de tapissos inspirada en algunes obres gràfiques de l’artista, com ara Le lézard aux plumes d’or (El llangardaix de les plomes d’or, 1971), Miró à l’encre (Miró a la tinta, 1972) o una altra obra que havia format part de l’exposició Peintures, gouaches, dessins (Pintures, guaixos, dibuixos) celebrada a Zúric aquell mateix any. Un dels tapissos d’aquesta sèrie va ser donat al poble de Mont-roig per la família de l’artista el 1993, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquesta peça s’exposa des d’aleshores de forma permanent al Centre Cultural Església Vella.

Detall d'una de les obres.ACN

Ara, aquest mateix espai, acull una selecció d’aquells tapissos de Royo. Es tracta de vuit obres de gran format confeccionades entre el 89 i el 91 amb llana, cotó i jute. L’exposició, que ha sigut organitzada per la Fundació Mas Miró i l’Ajuntament de Mont-roig, ha estat dissenyada per l’escenògraf Ignasi Cristià. La disposició de les obres, al centre de la sala i sobre estructures metàl·liques, permet contemplar des de molt a prop no només la cara, sinó també el dors dels tapissos, mostrant així la manera com estan fets. L’exposició, que és gratuïta, es podrà visitar fins al 15 de setembre.