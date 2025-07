Francesc Díaz: «Amb el Talent Jove, formem físics i matemàtics preparats per transformar el territori»

El programa Talent Jove de la URV compleix tretze anys. Quina va ser la motivació inicial per posar-lo en marxa?

«Fa tretze anys vam detectar que al sud de Catalunya hi havia un dèficit clar en la formació en física i matemàtiques. No només no hi havia graus universitaris en aquestes matèries, sinó que tampoc es generaven professionals que les ensenyessin a secundària. Els informes PISA ja mostraven aquest desfasament. Vam dir: això s’ha de revertir. Hi ha nois i noies als instituts motivats i amb talent, però no teníem estructures per donar-los resposta. I vam decidir crear-ne una».

Per què apostar precisament per física i matemàtiques?

«Perquè són la base de totes les tecnologies modernes: computació quàntica, intel·ligència artificial, enginyeria energètica, microgravetat, robòtica… Sense una bona formació en aquestes matèries, el territori queda enrere. Aquestes disciplines són fonamentals per al progrés científic i tecnològic d’un país».

Quin paper juga la URV com a impulsora del projecte?

«La URV ha estat clau. Com a universitat de referència al territori, ens tocava fer aquest pas. Jo vaig veure clar que calia fer una crida als estudiants motivats per aquestes dues matèries. I així vam començar, amb sessions els dissabtes. L’objectiu era generar orgull físic-matemàtic al país».

En què consisteix exactament el programa Talent Jove?

«És un programa de dos anys complementari al batxillerat, adreçat a estudiants que acaben l’ESO i entren a primer. Fem una prova de nivell al setembre, seleccionem uns 40 alumnes, i es comprometen a venir cada dissabte: un dissabte física, l’altre matemàtiques, alternant. Són 30 dissabtes l’any, amb una formació avançada i molt pràctica».

Com eleveu el nivell respecte del batxillerat convencional?

«Treballem amb demostracions rigoroses, problemes complexos i tallers experimentals. Quan, per exemple, els expliquem la gravitació, partim del que han fet a l’institut i els introduïm a Newton, però també a Einstein i la relativitat. Això genera inquietud i ganes de saber més. Fem servir el mètode problem-based learning: primer plantegem un fenomen o taller que genera preguntes, i després les matemàtiques i la física ajuden a trobar les respostes».

I també treballeu el TDR i les olimpíades, oi?

«Sí. Fomentem molt el treball de recerca i donem suport als estudiants. Fem una pluja d’idees, els acompanyem i molts obtenen notes excel·lents. També animem els alumnes a presentar-se a les olimpíades de física i matemàtiques. Els resultats són espectaculars: enguany, dos dels nostres alumnes han guanyat medalles de bronze a la fase estatal. I un altre va guanyar l’any passat!».

Quins fruits ha donat el programa en aquests tretze anys?

«Un dels més importants és que ara ja tenim el grau de Física i Matemàtiques a la URV. La primera promoció es gradua aquest mateix mes. A més, molts dels qui han passat pel programa han triat carreres científiques d’alt nivell i avui treballen o investiguen arreu del món».

Per tant, el programa ha tingut un impacte directe en el territori.

«Absolutament. Ara podem dir que, si arriben grans projectes tecnològics al sud de Catalunya, ja no ens podran dir que no tenim professionals preparats. Els tindrem, i alguns voldran quedar-se aquí. I això generarà riquesa i coneixement en el territori».

Quins perfils seleccioneu i com els valoreu?

«El programa està pensat per a alumnes que ja tenen bons resultats i volen anar més enllà. A final de curs lliurem diplomes en tres nivells: seguiment, aprofitament i excel·lència. Però el més important és l’actitud. Tenim aules on no se sent ni una mosca. Són alumnes amb la mirada als ulls, que volen aprendre i gaudir».

Quin paper hi juga el suport de Repsol?

«És un suport molt valuós. Agradim que una empresa amb presència al territori posi també el focus en el talent local i col·labori en un programa d’excel·lència. Això beneficia el territori, les empreses i els mateixos estudiants».

I el futur del Talent Jove?

«Continuarà mentre ‘hi hagi benzina’ i alumnes amb ganes d’anar més enllà. Nosaltres estarem allà. És un goig veure tants joves motivats per aquestes matèries. Han gaudit ells, però també nosaltres. Ens ho hem passat molt bé durant aquests tretze anys».

I si hagués de fer una crida a joves i famílies...?

«Els diria que, si detecten passió per les mates o la física, ho vegin com una gran oportunitat. La URV vol ajudar-los a fer créixer aquesta motivació amb el programa Talent Jove. Veniu els dissabtes: sou la palanca humana del futur científic i tecnològic d’aquest país».