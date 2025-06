La província de Tarragona torna a brillar en l’última selecció dels Soletes d’estiu que cada any publica la prestigiosa Guia Repsol. En aquesta dotzena edició, quatre establiments tarragonins han estat distingits pel seu encant, la seua cuina saborosa i el seu ambient despreocupat, ideals per a disfrutar de la temporada estival.

Els nous Soletes d’estiu a Tarragona són:

L’Escorça-Pinxos i Vins , a La Selva del Camp .

a La Dolça Violeta , a Montblanc .

, a L’Absis , a Reus .

, a . A la Parra, a La Nou de Gaià.

Aquests establiments formen part dels 24 nous Soletes d’estiu reconeguts aquest any a Catalunya, on ja sumen un total de 493 locals amb aquesta distinció. La Guía Repsol ha seleccionat més de 260 guinguetes i terrasses a tot Espanya per esprémer al màxim les vacances, i la província de Tarragona ha tornat a demostrar que la seva oferta gastronòmica a peu de carrer o en terrasses amb encant és un dels seus grans atractius.

Según María Ritter, directora de Guia Repsol, «els Soletes s’han convertit en un dels grans aliats de l’estiu, perquè permeten descobrir aquests llocs especials que potser no eren al radar i que sempre et ve de gust recomanar.»

La filosofia dels Soletes aposta per locals accessibles, amb bon ambient i propostes gastronòmiques atractives, des de guinguetes de platja fins terrasses amagades en pobles amb encant. Són aquests llocs que els mateixos veïns no dubten a recomanar als seus amics.

Per consultar aquests i altres Soletes, Guía Repsol posa a disposició dels usuaris la seva app i pàgina web, on és possible trobar propostes adaptades a cada zona i cada moment del dia.