Educació
Ònia Amenós, de l’INS Gabriel Ferrater de Reus, obté la millor nota a les PAU a Tarragona
Marc Urgell, estudiant de l’Institut de l’Arboç, ha empatat en la nota de la fase general amb un 9,50
Ònia Amenós, estudiant de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus ha obtingut la millor nota de les PAU a la demarcació de Tarragona amb un 9,50. Amenós, estudiant del batxillerat humanístic, afirma que la notícia la va enxampar ahir «abans de pujar al ferri» que la tornaria de Menorca a Barcelona, després d’haver passat uns dies de vacances.
«Li ha arribat un missatge al meu pare de la consellera de Recerca i Universitat per dir-me que rebria una trucada aviat i, quan m’ha telefonat, m’ha donat la sorpresa», explica. A més, assegura que no s’esperava un resultat tan bo, ja que «havia sortit amb bones sensacions de la majoria d’exàmens, però tenia dubtes de com havia anat realment, així que la notícia ha estat del tot inesperada».
Tot i que els seus objectius no li exigien una nota molt alta, fet pel qual no va necessitar anar a la fase específica, la seva bona nota final al Batxillerat (9,776) i la de les PAU li haurien de permetre estudiar el que vol: «M’agradaria estudiar filologia catalana i, a segon de carrera, començar filologia hispànica a la URV. En teoria, si la nota dels anys no varia, necessito un 5, així que se suposa que hi entraré segur».
Pel que fa a les assignatures, la futura estudiant de filologia comenta que les que li han anat millor han estat català, filosofia i llatí, tot i que filosofia s’ho va haver de preparar més, ja que «la manera com s’ha de treballar en l’assignatura em sembla complicada». Per un altre costat, admet que la més fluixa ha estat anglès.
Per una altra banda, arriba l’estiu i amb la feina feta Amenós pretén celebrar la bona notícia quan es retrobi amb els amics i la família: «El suport de la meva gent ha estat indispensable per fer front a totes les estones d’incertesa. I, en general, tot l’estiu el passaré de celebració, perquè tinc pensat dedicar-lo al descans i a la recuperació d’energies per al curs vinent».
Alhora, insisteix en el fet que tancar l’època del Batxillerat i les PAU «és una sensació molt gratificant i, sobretot, tranquil·litzadora». «Durant tot el curs els estudiants estem centrats en unes proves que determinen el nostre futur. Això ens produeix una incertesa que no ens permet relaxar-nos», argumenta.