Policial
Desmantellen una organització internacional dedicada a la formalització de parelles de fet
La Policia Nacional va detenir 37 persones i van realitzar dos entrades i registres a les províncies de Tarragona i Girona
Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal internacional que operava entre el Marroc i Espanya, assentada fonamentalment a les províncies de Barcelona i Girona, que es dedicava al tràfic de persones mitjançant la formalització d’unions de fet davant de notari. Es va procedir a la detenció d’un total 37 persones, efectuant dos entrades i registres a les províncies de Tarragona i Girona.
La investigació es va prolongar durant més de mig any. L’activitat de l’esmentada organització es concentrava en el tràfic de persones de nacionalitat marroquí majoritàriament, però també d’altres com ghanesos mitjançant la formalització d’unions de fet davant de notari entre aquestes persones i ciutadans espanyols.
Durant la investigació es va poder detectar com els estrangers arribaven a entrar en territori espanyol només dies anteriors a la formalització de l’esmentada unió, entregant amb això certificats d’empadronament falsos creant una falsa situació de convivència conjunta. Aquesta unió atorga el dret a sol·licitar un permís de residència bé per familiar comunitari, bé per circumstàncies excepcionals, concretament per arrelament familiar sol·licitant-ho davant de les oficines d’estrangeria.
Fins a 10.000 euros
Es va poder constatar l’estructura d’aquesta organització formada per deu persones amb rols definits. D’una part el líder amb els seus col·laboradors més acèrrims, d’una altra part les ciutadanes espanyoles encarregades de la captació de dones joves disposades a cobrar una quantitat entorn dels 1.000 € per formalitzar-se en parella de fet davant de notari; i finalment súbdits marroquins encarregats de localitzar ciutadanes estrangers d’aquesta nacionalitat, moltes vegades directament al Marroc, els quals pagarien la desorbitada xifra de 10.000 € per constituir-se en parella de fet i així poder optar a un permís de residència que els permeti establir-se a Espanya saltant-se tots els criteris i requisits legals per a això.
De l’estudi dels nombrosos expedients s’ha pogut establir la realització de 132 expedients de parelles de fet fraudulentes dutes a terme per aquesta organització, obtenint un benefici econòmic superior al milió d’euros.
Amb tots aquests indicis es va realitzar una diligència informe a l’autoritat judicial donant compte de l’activitat il·lícita, duent-se a terme la detenció dels principals capitostos de l’organització criminal sent nou persones i realitzant-se dos entrades i registres a les províncies de Tarragona i Girona on es van intervenir divers material informàtic i telefònic, així com documentació relacionada amb les unions de fet.
Finalment, en les setmanes posteriors es va produir la detenció de 27 persones que havien realitzat aquests tràmits fraudulents. Per tant l’operació s’ha saldat amb un total de 37 detinguts, 30 espanyols i 7 estrangers.