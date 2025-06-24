Sant Joan
Els Bombers atenen més de 120 serveis durant la revetlla de Sant Joan a la província de Tarragona
Els municipis del Tarragonès i del Baix Penedès han concentrat el nombre més elevat d'incidents, amb 35 i 33 serveis respectivament
La revetlla de Sant Joan ha estat, com és habitual, intensa a la província de Tarragona, on els Bombers de la Generalitat han realitzat un total de 123 serveis, majoritàriament relacionats amb incendis de vegetació urbana i contenidors cremats, principalment a causa de l'ús de petards i material pirotècnic.
Els municipis del Tarragonès i del Baix Penedès han concentrat el nombre més elevat d'incidents, amb 35 i 33 serveis respectivament. També s’han registrat nombroses actuacions al Baix Camp (20 serveis) i al Baix Ebre (17). Altres comarques amb afectacions han estat l'Alt Camp (7), el Montsià (4), el Priorat (3), la Ribera d'Ebre (2), la Conca de Barberà (1) i la Terra Alta (1).
A banda dels danys materials, la revetlla ha deixat dues persones ferides que han estat traslladades a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Segons fonts del Servei d’Emergències, les dues persones presentaven lesions de caràcter lleu.