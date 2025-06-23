Àrea Metropolitana
Municipis del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana acorden constituir-se en una associació
La Diputació de Tarragona continuarà donant-hi suport tècnic i econòmic al projecte a través d’un conveni de col·laboració
Municipis del Grup Impulsor han acordat aquest dilluns la creació d’una associació per donar continuïtat al projecte de l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona. L’associació tindrà com a membres els ajuntaments de Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona i Valls, mentre que la resta d’administracions que conformen el Grup Impulsor continuaran acompanyant el projecte. Es preveu que el nou ens es constitueixi al voltant del dia 20 d’octubre d’enguany, al municipi de La Canonja, i que sigui una associació d’ens locals, tal com preveu la normativa.
Per la seva part, la Diputació de Tarragona, continuarà a partir d’ara donant-t’hi suport a través de la signatura d’un conveni de col·laboració que permetrà formalitzar el suport econòmic i tècnic. D’altra banda, la Diputació s’ha ofert a redactar una proposta d’estatuts per a l’associació. Així mateix, la institució supramunicipal ha contractat el disseny d’una estratègia territorial amb dimensió metropolitana d’acord amb la metodologia de les agendes urbanes, amb el propòsit d’enfortir una visió compartida de futur i establir els criteris que han d’orientar el desenvolupament del territori metropolità, així com els projectes que poden actuar com a motors de transformació.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, s’ha mostrat satisfeta amb aquesta decisió i ha assegurat que «la Diputació sempre ha exercit de paraigua, d’ençà què els municipis de Reus i Tarragona ens van demanar aixopluc i una assistència tècnica. La Diputació, com a administració de segon nivell, aporta als municipis el que millor sap fer: col·laboració, suport i acompanyament. Fins ara, ajudàvem els municipis. A partir d’ara, ajudarem el nou ens». Per Llauradó, «avui s’ha fet un pas important de concreció cap a l’avanç de l’àrea metropolitana. Finalitzem el curs amb els deures fets, a punt per reemprendre’l amb tota l’empenta». Per la seva part, els municipis han remarcat unànimement l’agraïment a la Diputació per tota la feina feta i futura.