Economia
Les exportacions es redueixen un 3,1% a Tarragona i l'Ebre en els primers quatre mesos de l'any
Les importacions també van a la baixa un 4,7% respecte al mateix període de 2024
Les exportacions a Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han reduït un 3,1% en els primers quatre mesos d'aquest any. Segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Economia, en comparació amb el mateix període de l'any passat, s'han exportat productes per valor de 3.762,4 MEUR, un 2,9% del total de l'estat espanyol.
També s'han reduït les importacions, un 4,7%, fins als 5.733,7 MEUR. Els productes amb més sortida internacional a Tarragona i l'Ebre, de gener a abril d'enguany, han estat els químics i els béns d'equip. Les exportacions de productes químics han assolit els 1.449,9 MEUR, un 6,5% més que l'any anterior. També, s'ha exportat un 3,4% més de béns d'equip, amb un volum de 648 MEUR.
Els productes que més s'han importat a Tarragona i les Terres de l'Ebre els quatre primers mesos de l'any també són els productes químics, dels quals se n'han comprat 947,5 milions d'euros, un 5,3% més que entre gener i abril de 2024. També ha crescut la importació de béns d'equip un 19,2%, amb un volum de 812,5 milions d'euros.
Pel que fa al mes d'abril, les exportacions a Tarragona i l'Ebre han arribat als 912,4 milions d'euros, un 17,6% menys que el mateix mes de l'any anterior. Les importacions també s'han reduït aquest passat mes d'abril, un 23,4%, fins als 1.312,8 milions. Els productes químics i els béns d'equip també han estat els productes que més moviments han generat.
Els químics s'han exportat per valor de 362,4 MEUR -un 1,8% més que l'abril del 2024- i se n'han importat per un import de 244,1 milions -un 6,6% més-. Les exportacions dels béns d'equip s'han reduït un 30,3%, fins als 146,1 milions d'euros, i les importacions s'han reduït un 37,4%, fins als 183,5 MEUR.