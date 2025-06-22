Mobilitat
Una incidència a l'estació de Vila-seca provoca retards de més de 15 minuts als trens de l'R15
Els tècnics d’Adif treballen per resoldre l’avaria i restablir el servei
Una incidència a la infraestructura ferroviària a l'estació de Vila-seca està provocant aquest diumenge retards en els trens de la línia R15 de Rodalies de Catalunya.
Segons ha informat Adif, les afectacions poden superar els 15 minuts. Els tècnics ja estan treballant per reparar l'avaria i restablir la normalitat en el servei tan aviat com sigui possible.
Els viatgers poden patir alteracions en els horaris habituals mentre durin les tasques de reparació.