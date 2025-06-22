Incendis
Els incendis forestals amenacen Tarragona: el Pla Alfa marca risc alt a diverses comarques
La demarcació sencera es troba en perill, amb especial afectació al Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès
Els Agents Rurals mantenen activat el nivell 2 del Pla Alfa per perill alt d’incendi forestal en diversos punts de la província de Tarragona, segons la darrera actualització del mapa operatiu de vigilància.
La resta del territori es troba en nivell 1, que correspon a un risc moderat. Les comarques amb més afectació són el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp, l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Penedès.
Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, ja que tot i haver desactivat la prealerta del pla Infocat, «el risc d’incendi continua sent alt».
Recorden també que està «totalment prohibit fer foc en espais naturals» i que, en cas de veure una columna de fum, cal trucar immediatament al 112. També es recomana consultar el mapa del Pla Alfa abans de fer qualsevol activitat al medi natural.
Els Bombers de la Generalitat van atendre ahir 428 avisos, dels quals 46, el 10,7%, van ser per incendis de vegetació. Al Camp de Tarragona, aquest tipus de serveis van representar el 12,9% del total. La regió de Lleida va ser la més afectada, amb 16,2% dels serveis.