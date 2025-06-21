Meteorologia
Tarragona registra una primavera excepcionalment càlida amb valors nocturns per sobre dels 20 graus
Més d'un 40% d'estacions meteorològiques de Catalunya han registrat nits tropicals
Un total de 78 estacions meteorològiques catalanes han registrat nits tropicals durant la primavera, segons dades del Meteocat a què ha accedit l'ACN. Es tracta d'un 42,6% del total d'aparells repartits pel país, uns nivells a què només s'havia arribat quatre vegades aquest segle.
El barri del Raval de Barcelona ha comptat una vintena de nits primaverals on els termòmetres s'han mantingut per sobre dels 20 graus, i és el punt on se n'han registrat més. Amb tot, 17 altres estacions han batut els seus rècords de nits tropicals, sobretot al litoral i a Terres de l'Ebre.
Malgrat que les pluges a la majoria d'estacions s'han situat per sota de la mitjana, han impulsat els embassaments de les conques internes del 50% al 80% entre març i juny. Segons l'anàlisi de l'ACN, que ha tingut en compte del 21 de març al 19 de juny de cada any des del 2001 a cada estació, la primavera del 2025 és la cinquena d'aquest segle amb més estacions registrant nits tropicals abans de l'estiu, que ha començat aquest dissabte a les 4.42 de la matinada.
Tots els anys des del 2001 se n'han registrat, però en la majoria dels casos, menys que enguany. Durant la primavera dels excepcionalment calorosos 2003 i 2022, la majoria de punts de recollida de dades de Meteocat ja havien observat nits tropicals, i aquest any la dada s'ha quedat en el 42,6%.
El Raval, a Barcelona, no baixa dels 20 graus des del 30 de maig
El punt que encapçala el rànquing és el barri del Raval de Barcelona, on els veïns han suportat 21 nits per sobre dels 20 graus abans del solstici. La primera es va donar la matinada del 30 de maig, i des de llavors, totes sense excepció han estat tropicals, amb valors que no han baixat dels 22 graus des del 10 de juny. La matinada d'aquest dijous, el mercuri es va enfilar fins als 24,5 graus. L'estació del Raval ja va ser la que va registrar més nits tropicals i tòrrides del país l'estiu passat.
A zones més allunyades del mar de la capital catalana, la cota dels 20 graus de mínima diària s'ha superat en menys ocasions: és el cas de la Zona Universitària (11) i l'Observatori Fabra, a Collserola (8).
Rècords de nombre de nits tropicals, però encara cap tòrrida
D'altra banda, a 17 municipis que allotgen estacions meteorològiques mai s'havien viscut tantes nits tropicals de primavera com aquest any. És el cas de Badalona (Barcelonès), on ja en porten 17, amb el termòmetre sense caure per sota dels 23,5 graus la matinada de diumenge passat. A Amposta (Montsià), són 14 les nits tropicals de primavera, xifra inèdita aquest segle, i aquests rècords s'han repetit arreu de les Terres de l'Ebre, com ara a Alcanar (8 nits), Benissanet (11), l'Aldea (11), l'Ametlla de Mar (6) o Ulldecona (2).
Encara al delta, els Alfacs és el punt del país que ha registrat la nit més calorosa de la primavera, amb una mínima de 24,5 graus la matinada d'aquest dimecres –un valor només igualat pel Raval, a Barcelona. Així, de moment no s'ha registrat cap nit tòrrida –mínim de 25 graus–, una circumstància que sí que s'ha donat en set anys aquest segle en aquest punt de l'any.
Per sobre dels 20 graus al Camp de Tarragona, però no a Girona o Lleida
Les nits tropicals primaverals han arribat a diverses zones del país, a banda del litoral central i el delta. És el cas, per exemple, del Camp de Tarragona: a la zona del complex educatiu de Tarragona ciutat se n'han comptat 11, amb un pic de 23,3 graus diumenge passat, mentre que a Torredembarra n'hi ha hagut 7, i a Riudecanyes, dues, les mateixes que a Constantí i a Ulldemolins.
Als vallesos també hi ha hagut nits on el termòmetre no ha baixat dels 20 graus abans d'arribar a l'estació més càlida de l'any, com ara a Terrassa, en tres ocasions, a Granollers (8) o bé a Parets del Vallès (5). Al Baix Llobregat, se n'han registrat 11 al Prat de Llobregat (a la zona portuària), i tres a Viladecans, mentre que al Maresme destaquen les cinc nits de Cabrils.
A les comarques gironines, només algunes estacions costaneres han detectat nits tropicals, com la Portbou, amb vuit –a partir del 14 de juny, tots els dies– o la de Roses, amb cinc. Amb tot, a l'interior les temperatures nocturnes han baixat per sota dels 20 graus cada nit, com és el cas de Girona.
La circumstància també s'ha donat a la majoria d'estacions meteorològiques de les comarques de Ponent (com ara Lleida ciutat), així com a les de l'Alt Pirineu. A les comarques centrals, en general tampoc han arribat a passar nits tropicals aquesta primavera, amb algunes excepcions, com les cinc a Monistrol de Montserrat o la de dissabte passat a Cantonigròs.
Precipitacions per sota de la mitjana però prou per sortir de la sequera
Pel que fa a les precipitacions d'aquesta primavera, la majoria d'estacions de la xarxa del Meteocat han registrat menys pluges que la mitjana d'aquest segle (2001-2025). És el cas de 127 de les 186 localitzacions amb dades repartides per tot el país. Per exemple, al Parc Natural dels Ports, una de les zones més plujoses del país, han caigut 179 litres per metre quadrat, prop de 150 litres menys de la mitjana.
Altres punts de les Terres de l'Ebre també es troben per sota, com ara Alcanar, Ulldecona, Benissanet o el Perelló, així com Horta de Sant Joan. En algunes zones centrals és també el cas, com al cim del Puig Sesolles (-86 mm), a Viladrau (-80 mm) o a Òdena (-43 mm), així com a Tarragona (-67 mm), Barcelona (-54 mm a l'Observatori Fabra), o altres capitals comarcals com Olot (-35 mm), Cervera (-35 mm), Sort (-24 mm), Vic (-19 mm) o el Vendrell (-15 mm).
A l'altre costat de la balança, diverses estacions d'alta muntanya al Pirineu han acumulat precipitacions per sobre de la mitjana, com ara al Lac Redon que, amb els seus 461 litres per metre quadrat entre el 21 de març i el 19 de juny, supera en 120 litres la mitjana d'aquest segle.
El Pont de Suert, Esport, Vielha, Certascan, Bonaigua i Sasseuva són altres estacions per sobre dels valors mitjans, així com Boí. A altres punts de Ponent també s'ha donat aquest cas, com a Oliola, Camarasa, Golmés o la mateixa ciutat de Lleida.
Malgrat el dèficit respecte al període 2001-2025, aquesta primavera s'han superat els registres dels anys més durs de la recent sequera, és a dir, tant el 2021 com els dos següents. Els ruixats han impulsat els pantans a deixar definitivament la situació d'escassetats de reserva, passant, en números rodons, del 50% al 80% en els tres mesos primaverals i mantenint el nivell quan l'estiu dona el tret de sortida.