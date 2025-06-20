Mobilitat
Una incidència ja solucionada a l'R14 i l'R15 entre Alcover i Reus provoca retards
L'R4 i l'R2 nord també han registrat incidències aquest divendres al matí
L'R14 i l'R15 recuperen progressivament les freqüències i hores de pas, un cop solucionada una incidència a la infraestructura entre Alcover i Reus, segons ha informat Renfe. Tot i la resolució, es mantenen retards que poden superar els 20 minuts.
D'altra banda, aquest matí s'ha produït també una incidència entre Sant Sadurní i Martorell central que ha obligat l'R4 a circular per via única durant una estona i ha registrat retards que podien superar els 15 minuts. L'R2 nord també ha registrat problemes durant una estona per manca de tensió entre Llinars del Vallès i Maçanet-Massanes.