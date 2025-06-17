Carreteres
La T-11 entre Reus i Tarragona, la carretera amb més concentració d'accidents entre 2021 i 2023
Tarragona és el territori català on l'AP-7 presenta un percentatge major d'accidents greus de camions
Per segon cop consecutiu, la T-11 entre Reus i Tarragona va ser la carretera amb més concentració d'accidents a la demarcació de Tarragona entre els anys 2021 i 2023, segons un estudi del RACC. La T-314 entre Cambrils i Reus va ser l'eix amb un índex de risc d'accident més elevat. L'informe també assenyala que Tarragona és el territori català on l'AP-7 presenta un percentatge major d'accidents greus de camions.
Els vehicles pesants estan implicats en un 49% dels accidents greus, tot i que només representen un 25% del trànsit total. El Servei Català de Trànsit vol instal·lar un sistema tecnològic de control per revisar el pes, el tacògraf i l'estat de les rodes dels camions a través d'un pòrtic.
El RACC acompanyat del Servei Català de Trànsit ha presentat aquest dimarts al matí els resultats del mapa de risc de la xarxa viària tarragonina elaborat amb dades de l'any 2021 al 2023. Pel que fa als accidents amb morts i ferits greus han augmentat un 7,4% respecte a l'anterior onada (2020-2022). També ha pujat la mobilitat un 8,9%, en canvi l'índex de risc ha caigut un 1,4% en el global de la xarxa tarragonina.
L'auditoria es fixa en 2.768 km, un 44% del total de la xarxa viària del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les carreteres convencionals amb un sol carril per sentit acumulen la totalitat de trams amb risc «molt alt» i «alt» de sinistralitat.
La T-314, la carretera amb més risc d'accident
La T-314 entre Cambrils i Reus, la del Parc Samà, és la carretera amb més risc d'accident a la demarcació, amb una qualificació de «molt alt». El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat que estan treballant per millorar aquesta via. Han «reforçat» la línia contínua doblant-la i pintant-la de vermell, a més de fresar-la, de manera que quan un vehicle envaeix el carril contrari, el conductor «se n'adona».
En segona posició, amb un risc «alt» hi ha la TP-7225 entre Reus i el Morell. I dins de les deu primeres posicions hi ha altres vies amb un risc mitjà. Al Camp de Tarragona hi ha la C-37 entre Valls i el Pont d'Armentera, la T-11 entre Reus i Tarragona, la T-312 entre Cambrils i Montbrió del Camp i la N-420 en l'inici de la variant a Falset fins a Reus. Al Baix Penedès només entren en les deu primeres posicions la TV-2126 de Bellvei a Calafell i la TP-2125 del límit del Vendrell - Santa Oliva a Sant Jaume dels Domenys. I a l'Ebre la C-12 entre Móra la Nova i Flix.
En general, les carreteres del Priorat (amb un 43%) i el Baix Ebre (amb un 33%) i són les que concentren un percentatge més elevat de risc «alt» i «molt alt» de patir un accident.
La T-11, la carretera amb més concentració d'accidents
La T-11 repeteix com la carretera amb més concentració d'accidents de Tarragona, en el seu pas entre l'enllaç amb la N-340a a Tarragona i l'N-420a a Reus. Des de Trànsit recorden que es tracta d'una via molt transitada, de fet el RACC calcula que hi passen més de 25.000 vehicles diàriament. Pel que fa a trams amb més concentració de sinistralitat, destaca l'AP-7 entre Cambrils i Tortosa, també l'N-340 entre el límit amb el País Valencià i Amposta.
El RACC també ha proporcionat dades de trams amb més accidents de moto i ciclomotor. És especialment alt el percentatge de la C-31 entre el Vendrell i Cunit. El 24,5% dels accidents que es produeixen en aquesta via hi ha implicats motoristes. En el cas de la TV.3146 entre el port de Tarragona i el far de Salou, un 6% dels vehicles són motos.
Accidents de camions
L'N-340 a l'altura de Torredembarra és el punt on es concentren més accidents greus de camions a Tarragona i l'Ebre. L'estudi també revela que Tarragona és la demarcació on l'AP-7 presenta un percentatge major d'accidents greus de camions. Els vehicles pesants estan involucrats en el 49% dels accidents, tot i que només representen un 25% del trànsit total. Pel que fa a les demarcacions, per darrere hi ha Barcelona, amb un 43,9%, i Girona, amb un 33,3%.
L'AP-7 concentra tres dels deu trams amb més sinistres de vehicles pesants de les carreteres de la demarcació. En la darrera onada, només hi apareixia un tram entre les deu primeres posicions.
Lamiel ha insistit que cal «actuar». En aquest sentit, ha destacat mesures com ara la prohibició d'avançar en els camions al pas de l'autopista per les Terres de l'Ebre. També ha comentat que un tram d'uns 150 quilòmetres entre Maçanet de la Selva i el Vendrell serà de velocitat variable. Aquesta acció, però, l'ha de tirar endavant el Ministeri de Transports i Lamiel no ha volgut posar una data.
D'altra banda, des de Trànsit han implantat més radars mòbils per controlar la velocitat i treballen en un sistema de control tecnològic dels vehicles pesants. Consistirà en un pòrtic amb sensors on es controlarà el pes, el tacògraf i l'estat de les rodes als camions. Quan aquest sistema detecti que un vehicle no circula en les «condicions òptimes», una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'aturarà i l'inspeccionarà. Trànsit té avançada la proposta i ho vol instal·lar en un punt de l'AP-7 a l'Ebre.
16 víctimes mortals el 2025
El Servei Català de Trànsit ha fet balanç dels primers mesos del 2025. Fins al 15 de juny, s'han registrat 16 víctimes mortals a Tarragona i l'Ebre, una més respecte al mateix període de l'any passat. «S'ha contingut l'augment respecte a l'any anterior», ha destacat Lamiel després que el primer trimestre Trànsit alertés que s'havien produït 5 víctimes mortals més en comparació a l'any anterior.
A inicis d'any, Trànsit també va alertar que les víctimes eren persones joves. Aquesta tendència també ha canviat i ara les morts es registren, sobretot, en la franja de 55 a 65 anys.