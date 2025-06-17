Educació
Quatre instituts a la demarcació perdran un grup de primer d’ESO el curs vinent
L’oferta decreix a Mont-roig del Camp, Reus, la Canonja i Vila-seca, però altres dos centres l’augmenten
El departament d’Educació i Formació Professional va fer ahir pública l’oferta final de places als ensenyaments obligatoris del curs 2025/2026. La resolució suposa un augment de 84 grups a tota Catalunya respecte a la previsió inicial. Aquest creixement es concentra en I3 (23) i primer d’ESO (12), els nivells on més alumnes entren al sistema.
No obstant això, el Camp de Tarragona tindrà un saldo negatiu de grups al primer curs de secundària. La demarcació tindrà dos grups menys que el curs actual. Aquesta, junt amb el Baix Llobregat, són les úniques regions que decreixen, mentre que la gran majoria augmenten la seva oferta.
Concretament, perdran un grup l’institut Miami de Mont-roig del Camp, l’institut Josep Tapiró de Reus, l’institut Collblanc de la Canonja i l’Institut Vila-seca.
D’altra banda, l’institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp i l’institut Joan Segura i Valls de Santa Coloma de Queralt guanyaran una plaça el curs vinent. Torredembarra va sol·licitar inicialment un grup més d’aquest nivell d’estudis, però els números de preinscripció finalment fan que es puguin complir les ràtios estipulades amb una trentena d’alumnes per docent.
En total, els centres públics catalans s’han rebut 134.145 sol·licituds a la preinscripció. D’aquestes 52.950 són per a primer d’ESO. La xifra implica una reducció de 2.478 respecte a les efectuades pel curs actual. El 89,6% dels sol·licitants d’aquest curs han accedit a la seva primera opció.
A tots els centres del Camp de Tarragona s’han preinscrit 9.907 alumnes.
Augment a infantil
Contràriament a la situació de la secundària, el primer curs d’infantil es veurà augmentat en cinc grups al Camp de Tarragona respecte a la previsió inicial. De fet, la demarcació es troba en el podi de les que més creixent amb Girona (11) i el Vallès Oriental-Maresme (8).
Els centres on s’amplien aquest nivell educatiu es troben, principalment, a les comarques de l’interior com la Conca de Barberà, el Baix Camp o el Priorat.
Concretament, els centres que augmenten places a la regió són l’escola de Cabra del Camp, l’escola Rocabruna, a les Borges del Camp, l’escola Santa Anna a Castellvell del Camp, l’escola Abel Ferrater a la Selva del Camp, l’escola Salvador Ninot a Sarral, l’escola del Montgoi a Vilaverd, l’escola Galena al Molar, l’escola Antoni Vilanova a Falset, l’escola Serra Major a la Vilella Baixa, l’escola Montsant a Reus, l’escola La Portalada a Altafulla, l’escola Pere Virgili a Vilallonga del Camp i l’escola La Plana a Vila-seca.