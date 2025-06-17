Àrea Metropolitana
La forma jurídica de l’ens metropolità, en mans de secretaris i interventors
Aquesta setmana es reuniran els tècnics i després el Grup Impulsor. Vila-seca es manté al marge
La decisió sobre la forma jurídica de l’ens que donarà pas a l’Àrea Metropolitana està en mans dels secretaris i els interventors dels ajuntaments. Els tècnics es pronunciaran primer sobre quina és la millor opció per als consistoris. Un consorci, una associació o una mancomunitat són les opcions que hi ha sobre la taula. Diari Més ha pogut confirmar que s’ha convocat aquesta setmana una reunió entre els secretaris i interventors dels ajuntaments que formen part del Grup Impulsor, amb l’excepció de Vila-seca, qui es manté al marge perquè «encara no s’ha recuperat la confiança» en «termes clau com la mobilitat».
La setmana passada, la reunió del Grup Impulsor va acabar sense acord i amb el distanciament de la Diputació de Tarragona. La seva presidenta, Noemí Llauradó (ERC), va deixar entreveure les intencions de desmarcar-se d’aquest ens, però amb la voluntat de col·laborar-hi des de fora. Aquesta fórmula de col·laboració, però, no agradaria als ajuntaments socialistes (Constantí, Tarragona, Reus, Salou i La Canonja), partidaris de formar una associació amb la Diputació a dins.
Aquesta setmana es reuniran els tècnics municipals, que recomanaran als polítics quina seria la fórmula jurídica idònia. Malgrat tot, seran els càrrecs electes els que hauran de prendre la decisió final en una reunió del Grup Impulsor que es preveu abans de l’inici de l’estiu, possiblement el dia 23 de juny. Aquesta reunió, però, encara no s’ha convocat. La decisió final s’adoptarà per majoria dels membres.
Vila-seca, al marge
L’Ajuntament de Vila-seca no va participar en la reunió de la setmana passada a causa de la «falta de confiança» generada per les declaracions de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, sobre la ubicació de la futura estació Intermodal. Aquestes declaracions es van produir a mitjans del mes d’abril i, des d’aleshores, s’han donat diverses trobades entre Viñuales i l’alcalde vila-secà, Pere Segura, per a reconduir la situació. De fet, tot semblava encarrilat, però Vila-seca encara no ha tornat a participar en les reunions del Grup Impulsor (ni les trobades tècniques ni polítiques), i no es preveu que hi torni.
«Necessitem que torni la confiança en temes cabdals com la mobilitat. El que s’ha parlat a les reunions ens arriba per la premsa, ningú no s’ha comunicat oficialment amb nosaltres», indiquen des del consistori vila-secà. Sembla, doncs, que Vila-seca necessita un gest més per part dels membres del Grup Impulsor per a tornar a entrar en la dinàmica metropolitana.
Les pròximes setmanes es preveuen clau per a desencallar una situació que, segons les fonts consultades, s’està allargant «massa». L’objectiu dels ajuntaments és trobar una fórmula jurídica senzilla que seria inicial i que, més endavant, podria transformar-se en cas que fos necessari.