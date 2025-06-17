Espectacles
Els degans del circ bufen les trenta espelmes
La companyia vallenca de circ Passabarret celebra el 30 aniversari programant 30 setmanes de circ, música i memòria viva
Si la companyia Passabarret fos una banda de música, farien Rock&Roll. I, en moments puntuals, sonarien intencionadament desafinats. «Som una mica gamberros», corrobora la Dèlia Batet. Ella és una de les fundadores i actual membre de la companyia de circ vallenca, que aquest 2025 està d’aniversari: fa 30 anys que els Passabarret van començar a trencar motlles per escenaris i places.
«Va ser una cosa no buscada. Érem joves i ens agradaven els malabars, i com que en aquella època no hi havia on aprendre’n, l’única manera de compartir el que fèiem i posar-nos reptes era actuar a les festes majors dels pobles i els concerts». En un determinat moment, esperonats també pel Javi del Pub Dune de Valls, van decidir «posar una mica d’ordre i portar a escena els números més reeixits».
Així naixia una companyia que, des de llavors, ha creat vint-i-quatre espectacles de circ, pallassos i titelles, ha estat guardonada amb tres premis Zirkòlika, ha col∙laborat amb figures com Pepa Plana, Tortell Poltrona, Chacovachi o Jango Edwards, i ha actuat en països com França, Holanda, Jordània, Colòmbia, Mèxic o Cuba.
També ha estat pionera al Camp de Tarragona amb La Circoteca, el seu espai de creació i formació, que des de 2011 acull més de 100 alumnes i rep anualment més de 3.000 infants en les seves activitats escolars. El 2023, fins i tot va estrenar la seva pròpia sèrie de televisió, Rocket Talent Fest, coproduïda per TAC12 i La Xarxa+.
En aquestes tres dècades, explica la Dèlia, els components i la companyia mateix han passat per un procés d’evolució gairebé natural: «Al començament ens inquietava molt la tècnica. Sabíem fer coses i els nostres espectacles eren una mica Mira què sé fer. Amb el temps, però, vam anar més cap al pallasso, fins al punt que ara la tècnica és més un recurs d’escena».
La clau per haver arribat a les tres dècades, admet, «és que sempre ens hem marcat reptes nous». De moments difícils, afirma, també n’hi ha hagut. Un dels més recents els va provocar la pandèmia: «Recordo que vam pensar: És com si tinguéssim un mur davant nostre. Tenim dues opcions: o bé ens aturem davant del mur, o bé agafem embranzida i el rebentem. Sempre hem anat a rebentar els murs, i ens ha sortit bé».
Aquest mes de juny, coincidint amb la Festa Major de Sant Joan de Valls, la Cia. Passabarret inicia les celebracions del 30è aniversari amb un cicle de 30 setmanes d’activitats que s’allargarà fins a finals d’any. El tret de sortida serà aquest pròxim divendres, 20 de juny, amb l’espectacle La Dharma a un pam, una proposta acústica i de petit format de la llegendària Companyia Elèctrica Dharma, que es farà al Jardinet del Circ de Valls (carrer Montserrat) a les 21h.
Les entrades tenen un preu de 15 € i estan disponibles a la pàgina web de la companyia (www.passabarret.com). L’endemà, dissabte 21 de juny, les activitats continuaran al mateix espai amb un taller de circ obert al públic, d’11 a 13 h, gratuït i pensat per a totes les edats.
A la tarda, la festa es traslladarà a La Circoteca (Ctra. d’Alcover, 8), on el reconegut titellaire Jordi Bertran presentarà l’espectacle Circus, una delicada fusió de titelles i homenatge als personatges clàssics del circ, en un format íntim i familiar.
Aquestes tres activitats aniran acompanyades de l’entrada lliure a l’exposició 30 anys en caravana, comissariada pels propis membres de la companyia, i que es podrà veure a l’interior d’una de les seves caravanes històriques. Pel que fa a les actuacions de Passabarret, el 27 i 28 de juny portaran el seu espectacle La Caravana del Dr Masterfil a Tarragona i al setembre a la Fira de Tàrrega.