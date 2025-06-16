Municipal
Es presenten 22 persones al concurs per ser gerent de Promoció Econòmica de Tarragona
L’Ajuntament va rebaixar els requisits en aquesta segona convocatòria
Vint-i-dos candidats han presentat la seva sol·licitud per convertir-se en el pròxim gerent de Promoció Econòmica. El passat 6 de juny, va finalitzar el termini per presentar-se a la segona convocatòria impulsada per l’Ajuntament de Tarragona, després que el primer concurs públic quedés desert la tardor passada.
De moment, d’aquesta vintena d’aspirants, el consistori n’ha admès onze, ja que la resta no ha entregat part de la documentació requerida en les bases. No obstant això, disposen d’un termini de deu dies per enviar-la i poder optar a aquest nou alt càrrec municipal.
L’abril del 2024, el consistori va iniciar el procés selectiu per a trobar gerent de Promoció Econòmica. En aquella primera licitació, es van presentar cinc persones, tres de les quals van arribar a la fase final. Cap d’ells va acabar arribant a la nota mínima en les proves que van haver de realitzar i, per tant, la plaça va quedar deserta.
Fa dos mesos, l’Ajuntament va obrir una nova convocatòria i, per atraure més sol·licituds, va rebaixar els requisits per a cobrir el càrrec. Aquest cop, els candidats no han d’acreditar cap titulació en llengua anglesa ni han de presentar un projecte de gestió.
Cares conegudes
Amb aquests canvis, el consistori ha passat de tenir cinc candidats a tenir-ne més de vint. Entre aquests, hi ha la directora de Mercats Públics de Tarragona, Mònica Garcia; el gerent de Mercats de Tarragona i de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET), Dani Milà; o l’expresident de Pimec Tarragona, Quim Sendra, germà del conseller de JxCat a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Sendra.
Segons les bases d’aquest segon concurs, els aspirants han de tenir una titulació superior i acreditar experiència en funcions directives de dos anys si es tracta de sector públic o de 5 anys d’exercici professional, si es tracta del sector privat; entre altres requisits.
El procés selectiu s’iniciarà amb les proves de coneixement de català i castellà, i continuarà amb la fase de valoració de l’experiència mínima i la fase d’entrevista i avaluació de les competències i mèrits acreditats.
El futur gerent de Promoció Econòmica haurà d’exercir la direcció superior de gerència del Patronat Municipal de Turisme i de l’EMDET, la direcció i coordinació del servei de Treball i Activació econòmica i del Servei Municipal d’Ocupació.
Paral·lelament, el consistori treballa per trobar un director general de Territori, un nou lloc de treball aprovat en el ple de l’abril. Aquest assumirà les funcions de gerència del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA) i la direcció i coordinació de l’àrea de Territori.