Diari Més

Mobilitat

Retards als regionals de Tarragona per una incidència entre Vilanova i Cunit

La incidència se suma a un altre tram afectat en aquestes línies per obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders

Imatge d'una pantalla d'una estació anunciant trens de Rodalies amb incidències.

Imatge d'una pantalla d'una estació anunciant trens de Rodalies amb incidències.

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els trens de les línies de Rodalies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 circulen amb demores que en alguns casos poden superar els 15 minuts aquest dilluns al matí a causa d’una incidència a la infraestructura entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Cunit

Segons informa Renfe, la incidència ha quedat resolta i els trens recuperen progressivament les freqüències i horaris de pas habituals. A més d’aquesta incidència, en aquestes línies ja hi ha un tram afectat per unes obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders i per les quals Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera aquest dilluns i dimarts.

Concretament, segons informa Renfe per aquestes obres, els trens de l’R2 Sud comencen i acaben el recorregut a Cunit i els passatgers han d’arribar a Sant Vicenç de Calders en autobús, que fa parades intermèdies. Pel que fa a l’R14, R15, R16 i R17, el trajecte entre Cunit i Torredembarra es fa en servei alternatiu per carretera.

D’altra banda, aquestes obres a l’estació de Sant Vicenç de Calders també afecten l’R4: fins a les 2 del migdia, els trens comencen i acaben el recorregut a El Vendrell i també s'ha d'arribar al final de la línia en autobús. Adif executa aquestes obres per adaptar a l'ample estàndard la zona central de l'estació i preveu fer proves sense viatgers durant aquestes dues jornades.

tracking