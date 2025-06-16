Mobilitat
Retards als regionals de Tarragona per una incidència entre Vilanova i Cunit
La incidència se suma a un altre tram afectat en aquestes línies per obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders
Els trens de les línies de Rodalies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 circulen amb demores que en alguns casos poden superar els 15 minuts aquest dilluns al matí a causa d’una incidència a la infraestructura entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Cunit.
Segons informa Renfe, la incidència ha quedat resolta i els trens recuperen progressivament les freqüències i horaris de pas habituals. A més d’aquesta incidència, en aquestes línies ja hi ha un tram afectat per unes obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders i per les quals Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera aquest dilluns i dimarts.
Concretament, segons informa Renfe per aquestes obres, els trens de l’R2 Sud comencen i acaben el recorregut a Cunit i els passatgers han d’arribar a Sant Vicenç de Calders en autobús, que fa parades intermèdies. Pel que fa a l’R14, R15, R16 i R17, el trajecte entre Cunit i Torredembarra es fa en servei alternatiu per carretera.
D’altra banda, aquestes obres a l’estació de Sant Vicenç de Calders també afecten l’R4: fins a les 2 del migdia, els trens comencen i acaben el recorregut a El Vendrell i també s'ha d'arribar al final de la línia en autobús. Adif executa aquestes obres per adaptar a l'ample estàndard la zona central de l'estació i preveu fer proves sense viatgers durant aquestes dues jornades.