Transport
Renfe incorpora dues parades d'alta velocitat a Camp de Tarragona durant la temporada d'estiu
Aquestes entren en funcionament aquest diumenge i es mantindran fins al 14 de setembre
Renfe ha afegit dues noves parades a l'estació Camp de Tarragona en els seus serveis d'alta velocitat a la línia Barcelona-Madrid per adaptar la seva oferta a la demanda dels mesos d'estiu.
D'aquesta manera, l'AVE diari que surt de l'estació Figueres-Vilafant (Alt Empordà) realitzarà parada comercial a Camp de Tarragona a les 9.30 hores, mentre que l'Avlo de les 6.16 hores de Madrid pararà a l'estació tarragonina a les 8.29 hores de dilluns a dijous, ha informat Renfe en un comunicat.
Aquestes dues noves parades entren en funcionament avui diumenge i es mantindran fins al 14 de setembre, coincidint amb els mesos d'estiu en què s'incrementen els viatges de vacances i oci a Tarragona, afegeix el comunicat.