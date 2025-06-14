Successos
Un nou dispositiu Kanpai deixa diverses detencions i denúncies per drogues i armes a Salou i Tortosa
Les actuacions s'han fet a nou municipis de Catalunya
Vint-i-quatre persones, amb una mitjana de cinc arrestos anteriors cadascuna, han estat detingudes en les últimes hores en el marc d'una operació desenvolupada pels Mossos i les policies locals en nou poblacions catalanes dins del pla Kanpai, dissenyat per combatre la multireincidència.
Els Mossos han explicat aquest dissabte que l'operació va començar a les 14.00 hores d'ahir i ha conclòs a les 06.00 hores d'aquesta matinada a Tàrrega (Urgell), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Salou (Tarragonès), Mataró (Maresme), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Tortosa (Baix Ebre), Figueres (Alt Empordà), Vic (Osona) i la Seu d'Urgell (Alt Urgell).
En l'operació han participat 796 agents, dels quals 615 són del cos de Mossos d'Esquadra.
A més de les vint-i-quatre detencions, deu persones més estan sent investigades penalment i s'ha identificat vint-i-quatre més citades per estrangeria. Dos menors que s'havien escapat d'un centre tutelat han estat retornats al mateix.
En el dispositiu s'han inspeccionat divuit locals i s'han tramitat 138 denúncies per tinença de droga o armes i vuitanta-nou denúncies administratives per diverses irregularitats. En conjunt, s'han identificat 1.717 persones i 289 vehicles, dels quals quatre han quedat immobilitzats.
Vulneracions de condemna i menors fugits
Per poblacions, a Tàrrega s'ha detingut quatre persones, s'han inspeccionat dos bars, s'ha identificat 157 persones i 58 vehicles i s'han tramitat onze denúncies administratives per tinença de droga.
A Sant Feliu de Llobregat, s'ha detingut dues persones, una per estrangeria i una altra per trencament de condemna, se n'ha identificat dues citades per estrangeria, i s'han tramitat nou denúncies administratives, de les quals dues són per armes i dues per consum d'alcohol a la via pública. S'ha identificat en total 127 persones i 59 vehicles, dels quals quatre han quedat immobilitzats.
A la localitat tarragonina de Salou s'ha identificat 272 persones i 25 vehicles, entre ells una motocicleta que ha quedat immobilitzada. S'ha detingut sis persones que, en conjunt, sumen 63 antecedents, mentre una altra està sent investigada per furt.
Els agents han tramitat, a més, vint denúncies, quatre d'elles per armes, 35 més per la via administrativa per infraccions a la llei tributària i a la llei de protecció de dades i contraban de tabac, entre d'altres. A la localitat s'han inspeccionat quatre locals.
A Mataró, els agents han detingut nou persones, tres d'elles per trencament de condemna, mentre que un menor ha estat denunciat per danys. En total, els arrestats tenen 47 antecedents policials. Els agents han identificat 304 persones, i han tramitat 29 denúncies, sis d'elles per possessió d'armes.
A Vilanova i la Geltrú, els Mossos han detingut una persona per conducció temerària, arrestat que té vuit antecedents policials més. En aquesta ciutat han identificat 44 persones i 29 vehicles, han inspeccionat tres locals i han tramitat vuit denúncies, dues per tinença d'armes.
A Tortosa han tramitat 17 denúncies, dues d'elles per tinença d'armes, mentre que a Figueres s'ha detingut una persona a qui se li han intervingut catorze quilos d'haixix.
En aquesta ciutat gironina, es van identificar dos menors que havien fugit d'un centre tutelat i es van tramitar, entre d'altres, tres denúncies per possessió d'armes.
Els agents investiguen penalment, després de l'operació, set persones de Vic, dues per furt, tres per apropiació indeguda i una per trencament de condemna, que va ser arrestada. Van tramitar, a més, 26 denúncies administratives, quatre d'elles per possessió d'armes.
Finalment, a La Seu d'Urgell, els agents van identificar 99 persones, una d'elles investigada penalment per trencament de condemna i amb dos antecedents.