Política
Sense acord per la forma jurídica del futur ens metropolità
La Diputació deixa en mans dels ajuntaments del Grup Impulsor la definició del model de governança
El Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona es va reunir ahir per debatre quina ha de ser la forma jurídica de l’ens que haurà de liderar aquest projecte metropolità. En el transcurs de la trobada, es van posar sobre la taula diferents propostes, però no es va tancar cap acord. Durant els pròxims dies, els ajuntaments analitzaran «quina opció encaixa millor en la seva idiosincràsia» i es tornaran a reunir «aviat» per «prendre una decisió consensuada».
Així ho va explicar la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, qui va assegurar que la voluntat del Grup Impulsor —liderat per la mateixa administració provincial— és que s’acabi de definir «aquest estiu» el model de governança, que podria tenir forma d’associació, consorci, mancomunitat o fundació.
Sigui quina sigui, aquest instrument tindrà com a finalitat avançar en la construcció progressiva de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona i actuarà com a plataforma de consens, generació d’estratègia i impuls de projectes transformadors per al territori.
Igualment, servirà per a «dialogar amb la resta d’institucions», així com per poder accedir de forma conjunta a ajuts i subvencions. «Volem ser més pràctics i pragmàtics», va assenyalar Llauradó, qui va afirmar que s’ha posat «molt d’èmfasi en els valors que ha de tenir aquest espai estratègic de governança», com la «transparència» i «la visió metropolitana, per sobre de les visions de cadascun dels membres del Grup Impulsor».
La Diputació ha deixat en mans dels ajuntaments la decisió de quina ha de ser la forma jurídica d’aquest ens. Des de la creació del Grup Impulsor el desembre del 2023, l’administració supramunicipal està coordinant els instruments de governança de l’Àrea Metropolitana. Amb la creació d’aquest nou model, podria fer un pas al costat i passar a col·laborar de forma externa; per exemple, a través d’un conveni.
Més enllà de debatre sobre l’espai estratègic, durant la reunió d’ahir es va acordar la creació de l’Oficina per al desenvolupament i la competitivitat del Camp de Tarragona, tot i que la seva naturalesa jurídica encara s’ha de determinar. «Serà el braç executor de l’ens metropolità», va explicar Llauradó. Aquesta nova eina servirà per a captar recursos i inversions a nivell internacional, fet que permetrà als municipis poder treballar de forma integral i unitària per oferir molts més atractius turístics i d’oci de forma conjunta.
Un gran absent
En la reunió, hi va haver un gran absent: l’Ajuntament de Vila-seca. Encara no s’ha donat el clima de confiança perquè el seu alcalde, Pere Segura, hi participi, després del xoc que va tenir amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per la ubicació de l’estació Intermodal. Tot i això, la presidenta de la Diputació es mostra optimista sobre el seu retorn al Grup Impulsor.