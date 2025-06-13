Economia
La inflació torna a recular a Tarragona i l'Ebre al maig i se situa en l'1,8%
El transport i l'oci s'abarateixen respecte a l'abril mentre que s'encareix la roba i les begudes i l'alimentació
L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha tornat a recular al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril i la variació anual se situa en l'1,8%. Són tres mesos consecutius que la inflació va a la baixa al territori, després d'un IPC de més del 3% al gener i al febrer. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) d'aquest divendres, només el transport (-1,1) i l'oci i la cultura (-2,2) s'han abaratit respecte al mes d'abril d'enguany. D'altra banda, el vestit i calçat (1,9), les begudes alcohòliques i el tabac (1,5), i els aliments (1,1) són les categories amb un augment de preus intermensual. També registren entre 3 i 4 punts d'increment de preus respecte al maig de l'any passat.
Respecte al maig de 2024, l'únic sector que s'ha abaratit al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre són els transports, en què es registra una rebaixa de preus del 3,6%. La restauració s'ha encarit en un any 4,8 punts, l'educació 3 punts i les comunicacions 2,2 punts.
La inflació a Catalunya s'ha moderat tres dècimes al maig i s'ha situat també en l'1,8% que registren les demarcacions de Tarragona i l'Ebre. És la xifra més baixa al país des del setembre del 2024.