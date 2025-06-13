Infraestructures
Un estudi confirma l’afectació de les mercaderies per la costa a la població, el turisme i la natura
La URV apunta que les alternatives interiors afecten més el sòl agrícola i la biodiversitat
La Universitat Rovira i Virgili ha fet públic un estudi encarregat pel Port de Tarragona que analitza possibles alternatives pel transport de mercaderies. El document compara el tercer fil per la costa, línia planejada actualment, amb tres traçats per l’interior proposats pel Ministeri de Transports i una quarta opció plantejada per la Plataforma Mercaderies per l’Interior. A diferència d’altres estudis aquest té en compte afectacions sobre espais naturals, població, espais urbanitzables o patrimoni, però no aprofundeix en el cost ni la viabilitat econòmica.
Amb tots aquests aspectes al davant, la línia de la costa apareix com l’opció «menys preferible», mentre que les propostes 2 i 3 del Ministeri obtenen una millor puntuació, molt a prop de l’alternativa de la plataforma. L’aspecte que més s’ha tingut en compte pels experts –professionals i acadèmics del Camp de Tarragona– que han participat de l’anàlisi és el de la població afectada, amb especial atenció a la més vulnerable.
Atenent aquesta variable, les línies proposades pel ministeri amb un traçat pel nord de Reus o el polígon de Vila-seca són les que menys afectació generarien, en ubicar-se en zones industrials o rurals. D’altra banda, la línia de costa passa per zones densament poblades, afectant especialment al voltant de Tarragona, Torredembarra, Altafulla i la Canonja.
Un altre aspecte amb un pes rellevant és la classificació del sol dels terrenys per on passa la via. En aquest cas, el tercer fil per la costa és l’opció amb major impacte al sòl urbà residencial. D’altra banda, aquesta línia és la més propera a l’activitat econòmica consolidada. L’estudi assenyala que aquest fet «podria ser avantatjós pel transport de mercaderies», però també pot generar «una afectació a la zona».
La línia de costa també s’assenyala com la més propera a zones ambientals protegides, especialment de la Xarxa Natura 2000. Les alternatives interiors presenten un millor balanç, però també inclouen trams amb impacte.
Pel que fa a l’impacte patrimonial, l’estudi confirma que la línia de costa pot suposar un perill pel conjunt arquitectònic de Tarragona, especialment als trams propers al port i al centre històric de la ciutat. Un estudi preliminar d’Adif va descartar afectacions a l’amfiteatre romà. Tot i això, els responsables de la URV recomanen plantejar protocols de monitoratge per protegir el patrimoni.
A favor de la costa
Tot i que l’opció de la costa es presenta com la menys prioritària, l’informe també detalla alguns aspectes positius d’aquesta alternativa. D’una banda, s’apunta que el tercer fil és el que necessita una menor inversió en noves infraestructures. D’altra banda, s’assenyala com un problema la concentració de viatges a una mateixa infraestructura. La proposta de Mercaderies per l’Interior podria ser la més costosa, segons l’estudi.
Un altre fet destacat és que la línia de costa representa menys afectacions per la biodiversitat singular i funcional, evitant l’impacte sobre hàbitats nous. La línia de costa és també la menys perjudicial per als sòls agrícoles. Per contra, és la que té una afectació més alta en establiments turístics.
A l’espera d’alternatives
Els resultats de la tercera fase es van presentar el 2023, del qual pengen els traçats analitzats per la URV. No obstant això, l’estudi de viabilitat consta de cinc fases i, de moment, no s’han vist més avenços. El document encarregat pel Port vol ser una ajuda per la «planificació definitiva» del traçat.