Salut
La dieta Mediterrània i l’exercici redueixen fins a un 59% el risc de prendre fàrmacs psiquiàtrics
Un estudi de l’Hospital del Mar i Blanquerna revela que combinar alimentació saludable i activitat física pot prevenir el consum d’antidepressius, ansiolítics, antipsicòtics i anticonvulsius en persones grans
Seguir una dieta basada en els principis de la dieta Mediterrània i fer exercici físic moderat pot reduir entre un 41% i un 59% el risc d'iniciar el consum de medicaments psiquiàtrics com antidepressius, ansiolítics, antipsicòtics i anticonvulsius. Així ho revela un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna-Universitat Ramon Llull. El treball, que s'ha publicat a publicat a 'Age and Ageing', s'ha basat en dades de l'assaig clínic Predimed sobre la dieta Mediterrània i la salut cardiovascular. Així, ha analitzat entre 6.000 i 7.000 persones d'edat avançada, amb una mitjana de 67 anys, i amb risc de patir malalties cròniques.
Els resultats del treball suggereixen que la combinació d'una alimentació saludable i d'una activitat física regular pot tenir un impacte positiu en la salut mental de les persones grans, reduint la necessitat d'iniciar medicaments per a trastorns com la depressió, l’ansietat o altres trastorns neurològics.
Segons el doctor Álvaro Hernáez, investigador de l'Hospital del Mar i professor de Blanquerna, «els resultats indiquen que seguir una dieta Mediterrània redueix la probabilitat d'iniciar tres de les principals medicacions psiquiàtriques: antidepressius, ansiolítics i antipsicòtics, així com els anticonvulsius, associats a malalties neurològiques».
Alhora, ha dit que la investigació també ha apuntat que la pràctica d'activitat física també mostra beneficis, tot i que les associacions amb la reducció del consum de fàrmacs són més febles en comparació amb la dieta.
En aquests entit, el treball ha conclós que un augment en l’adherència a la dieta Mediterrània (mesurada en una escala de 0 a 14) es vincula amb una disminució significativa en el consum de fàrmacs: un 28% menys d'antidepressius, un 25% menys d'ansiolítics, un 23% menys d'antipsicòtics i un 23% menys d'anticonvulsius.
Pel que fa a l'activitat física, l'increment d'exercici moderat, com caminar 40 minuts a la setmana o practicar pilates o aeròbic 30 minuts, es va associar amb un 20% menys de risc de començar antidepressius i un 15% menys d’ansiolítics.
Combinació ideal per a una salut mental millor
Segons els investigadors, els millors resultats es produeixen quan les persones adopten simultàniament una dieta Mediterrània i comencen a fer exercici físic. En aquests casos, els participants van mostrar una reducció en el risc de començar a prendre medicaments psiquiàtrics d’entre un 41% i un 59%, sent el 59% per als antidepressius, el 46% per als ansiolítics, el 55% per als antipsicòtics i el 41% per als anticonvulsius.
Els responsables del treball han indicat que aquests resultats es poden explicar per mecanismes neuroprotectors com la reducció de l'estrès oxidatiu, la neuroinflamació i la millora de la funció dels neurotransmissors, factors que podrien contribuir a una millor salut mental.
Apostar per alternatives complementàries
En aquesta mateixa línia, el treball ha subratllat la necessitat d'explorar alternatives als tractaments farmacològics per a la salut mental, especialment per a persones de més de 65 anys, un grup amb alta prevalença en l'ús de medicaments psicoactius.
Finalment, han plantejat la possibilitat de dur a terme un assaig clínic per avaluar l'efectivitat de la dieta Mediterrània i l'activitat física com a intervencions preventives per a trastorns mentals com la depressió, l’ansietat o els trastorns psicòtics i convulsius.
A la recerca també hi han participat experts de l’àrea de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició del CIBER i de l’àrea d’Epidemiologia i Salut Pública del CIBER.