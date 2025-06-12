Política
La reunió Grup Impulsor acaba sense acord sobre la forma jurídica de l'ens metropolità
Els ajuntaments analitzaran les diferents propostes que s'han posat sobre la taula i prendran una decisió en les pròximes setmanes
El Grup Impulsor de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona s'ha reunit aquest matí per debatre quina ha de ser la forma jurídica amb la que s’ha de constituir. Durant la trobada, s'han exposat diferents propostes, però no s'ha arribat a cap consens.
Durant les pròximes setmanes, cada ajuntament analitzarà les opcions que s'han posat sobre la taula i en «un termini poc breu» es tornaran a reunir per «prendre una decisió». Així ho ha explicat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, qui ha assenyalat que la voluntat del Grup Impulsor —liderat per la mateixa l'administració provincial— és que s'acabi de definir el model de governança «durant aquest estiu».
Pel que fa a la gestió executiva, els ajuntaments han consensuat la creació d’una Oficina per al desenvolupament i la competitivitat del Camp de Tarragona. Aquesta tindrà com a finalitat projectar la futura Àrea Metropolitana com a referent de competitivitat, innovació, talent i qualitat de vida del sud d’Europa.
Aquest nou instrument servirà per a captar recursos i inversions a nivell internacional, fet que permetrà que els municipis puguin treballar de forma integral i unitària per oferir molts més atractius turístics i d’oci de forma conjunta. «Serà el braç executor d’aquest ens metropolità», apuntava Llauradó.
En la reunió d’aquest matí, hi ha hagut un gran absent: l’Ajuntament de Vila-seca. I és que encara no s’ha donat el clima de confiança perquè l’alcalde vila-secà, Pere Segura, hi participi. Tot plegat deriva del xoc amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per la ubicació de la futura estació Intermodal. Tot i això, la presidenta de la presidenta de la Diputació es mostra optimista sobre el seu retorn al Grup Impulsor.