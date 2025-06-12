Salut
Detecten dos brots de xarampió a Tarragona en els cinc mesos de l'any
Tres dels vuit brots notificats a Catalunya són importats
L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha notificat des del gener fins al 6 de juny un total de 51 casos de xarampió, quasi el doble que el 2024 fins al 29 de setembre. De tots els casos, 22 són importats (43,1%), 6 (11,8%) són relacionats amb la importació, i 23 (45,1%) són d’origen desconegut. Disset dels casos són procedents del Marroc (33,3%), 1 del Vietnam (1,9%), 1 de Corea (1,9%), i 3 de França (5,9%). Set s'han notificat al gener, 10 al febrer, 2 al març, 13 a l’abril, 18 al maig i 1 al juny.
Els afectats són 35 homes (68,6%) i 16 dones (31,4%), d'entre 10 mesos i 61 anys d'edat. Dos dels casos estan vacunats amb dues dosis (3,9%), 2 vacunats amb 1 dosi (3,9%), 27 no vacunats (52,9%) i, en 20, l'estat vacunal és desconegut (39,2%).
Dels 22 casos importats, n’hi ha 13 no vacunats, 8 amb l'estat vacunal desconegut, i 1 (el viatger a Vietnam) vacunat amb una dosi. Dels 6 relacionats amb la importació, 1 està vacunat amb dues dosis, 1 no està vacunat i, en 4, l’estat vacunal és desconegut. Dels 23 casos d'origen desconegut, n’hi ha 13 no vacunats, 8 amb l'estat vacunal desconegut, 1 (infermera) vacunat amb una dosi i 1 vacunat amb dues dosis. A més, s’han notificat 3 possibles casos de reaccions vacunals, 2 d’ells s’han confirmat, el tercer no s’ha pogut confirmar.
Del total de casos, 24 casos han estat agrupats en 8 brots: 2 al territori de Tarragona, 2 al Barcelonès Nord-Maresme, 2 a Lleida, 1 a la Catalunya Central i 1 al Vallès. Tres dels brots són d’origen importat i 5 d’origen desconegut; 7 d’ells produïts a l’àmbit familiar i 1 vinculat als àmbits laboral i sanitari.