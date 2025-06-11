Societat
El servei funerari públic de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí arrencarà aquest 21 de juny
Els quatre alcaldes destaquen que Funecamp SA serà un servei «públic, ètic i de qualitat»
Després de més de dos anys de travessia, Funecamp serà una realitat aquest 21 de juny. Els ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí estan «ultimant els detalls» per posar en marxa aquesta empresa pública que mancomunarà els serveis funeraris dels quatre municipis.
Els alcaldes dels quatre municipis ho van anunciar ahir a la sala de vetlles de Constantí, un nou equipament que es posarà en marxa a la vegada que l’empresa pública. Tots els batlles van coincidir en el fet que aquesta és una aposta per oferir un servei «ètic, públic i de qualitat».
Així, la plantilla de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp passarà a formar part de Funecamp SA. També s’esperen noves contractacions, especialment dedicades a l’assistència ciutadana, però encara no s’han conegut els detalls. El que ja està en marxa és la contractació d’una persona responsable de l’assessoria jurídica,
Els tràmits jurídics han suposat la principal trava en aquesta constitució, tal com detalla Sandra Guaita, alcaldessa de Reus. Diverses funeràries privades van interposar un recurs d’apel·lació a l’empresa pública. No obstant això, Guaita considera que «sense mesures cautelars no s’impedeix l’entrada en funcionament del servei». A més, la batllessa destaca que «han sigut molt precisos jurídicament» durant tota la posada en marxa.
En els dies que venen, també passaran a formar part d’aquesta nova empresa els tanatoris de Salou i Vila-seca, un cop s’esgotin les concessions privades que estan en marxa actualment. Els alcaldes detallen que en els pròxims plens municipals, previstos per final de mes, es podran fer efectius aquests traspassos. A més, el crematori de Reus també passarà a ser mancomunat.
Mirada metropolitana
Els diferents alcaldes destaquen la «visió metropolitana» que suposarà aquesta iniciativa «pionera a tot l’Estat», segons destaca Guaita. En el cas de Salou, aquesta suposa la primera empresa pública que crea el municipi. «Sumar esforços, sempre que l’objectiu sigui millorar el servei, funciona», destacava l’alcalde Pere Granados.
En la mateixa línia, Pere Segura, alcalde de Vila-seca, considera que Funecamp és «una oportunitat per millorar el servei» després «d’haver patit» amb la gestió privada. L’alcalde lamenta que aquest projecte «s’hagi vist com quelcom no desitjat» a l’àmbit privat.
Segons detallen des de l’Ajuntament de Reus, «hi ha altres municipis que han mostrat interès a formar part d’aquest servei». Guaita detalla que han decidit «posar-ho en marxa entre els quatre», tot i que no tanquen la porta a «futures incorporacions».
Els preus públics encara s’ha d’aprovar, però s’estima que existirà un servei bàsic de 1.800 euros i un altre ampliat de 2.800. Els responsables indiquen que aquest servei serà només «una nova opció» per la ciutadania, que també serà compatible amb les assegurances de vida.