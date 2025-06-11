Educació
Arrenquen les PAU per més de 4.000 estudiants de les comarques tarragonines i ebrenques
Els alumnes s’estrenen amb castellà en una selectivitat marcada pel canvi de criteri de les faltes d’ortografia
4.175 estudiants de les comarques tarragonines i ebrenques han començat aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d’aquest 2025, marcades pel canvi de criteri en la correcció de les faltes d’ortografia. Són 140 alumnes més respecte als de l’any passat (4.035). Dels que s’examinen enguany, 3.767 provenen de batxillerat i 408 de cicles formatius.
Al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, els candidats repassaven els últims apunts abans d’afrontar la primera prova de la jornada, de llengua castellana i literatura, amb els habituals nervis, però també amb confiança i màxima concentració. A la demarcació, hi ha 24 tribunals repartits entre Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Vila-seca, Tortosa, Móra d’Ebre i Amposta.
Rellegir, repassar i comentar apunts entre els companys de classe i els mestres. Aquesta ha estat la imatge minuts abans de l’entrada a les aules dels alumnes que aquest any s’examinen de les PAU al campus Catalunya de la URV. A les nou en punt d’aquest dimecres al matí han començat els exàmens d’un total de 35 matèries que s’allargaran fins divendres. La Xana Collado i Alba Carrillo, estudiants de l’Institut d’Altafulla, han afirmat que els seus mestres els han preparat per afrontar les proves d’accés a la universitat. «Estem molt nervioses pel nou model i perquè ens ho estem jugant tot, a castellà anem una mica més tranquil·les perquè el professor ens ha preparat molt», han afirmat les joves.
Elles necessiten una nota d’11 i 10,8 per entrar a les carreres de Ciències Polítiques i Dret i Periodisme amb Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra. Preguntades sobre el nou model d’examen més competencial i els canvis en la correcció de les faltes d’ortografies, les alumnes han considerat que és «bastant injust perquè s’ha anunciat una setmana abans; els canvis s’han de fer quan entres a primer de batxillerat».
Després de la primera prova, els nervis s’han reduït una mica entre l’alumnat. L’Ariadna Blanch, de l’Institut Pons d’Icart de Tarragona, ha explicat que ha trobat complicat l’examen de castellà a l’inici perquè el text era «una mica fàcil de confondre». Amb tot, ha afirmat que un cop ha avançat s’ha sentit més tranquil·la i tot ha estat més fàcil. «També hi havia bastants coses que les podies deduir i les preguntes no han sigut trampa o rebuscades», ha comentat.
Pel que fa al model únic d’examen, la jove ha opinat que pensava que seria un desavantatge, però ha assegurat que al final els ha ajudat a estalviar temps. «T'agradaria poder triar quina t’has estudiat, però t'estalvies temps i pots repassar millor», ha remarcat. També veu amb bons ulls que les faltes d’ortografia descomptin i creu que no n’haurà fet moltes perquè ha tingut temps de repassar. «Ho trobo bé, fa que la gent s'espavili més en escriure millor i sortim amb més nivell», ha asseverat. Ella vol estudiar Psicologia a la URV i necessita un 9,5 de nota.
Un altre dels alumnes que també s’ha examinat és l’Iker Acosta, del Sagrat Cor del Vendrell. Ha explicat que s’esperava que fos més fàcil l’examen de castellà i ha lamentat que els nervis l’han traït. «La part mínima em pensava que la trauria, però m’han marxat del cap conceptes, he dubtat molt i per dubtar he perdut temps i he fet la redacció com he pogut», ha detallat. Tot i que li han tret l’examen de les mans, només pensa a seguir per aprovar la resta de proves.
Comparteix opinió amb l’Ariadna i considera positiu tenir un sol model d’examen, ja que d’aquesta manera no perden temps en escollir. Ell vol estudiar filologia hispànica i ha remarcat que ha estudiat durant els dos anys de batxillerat. «Aquesta última setmana amb molta més força, amb tranquil·litat també perquè no tinc pressió de nota de tall, però intentar fer-ho bé».
El professor de l’Institut Pons d’Icart, Ricardo Rodríguez, comentava amb els seus alumnes l’examen i ha assenyalat els dubtes que els ha generat el text expositiu sobre la incertesa. «Sense haver vist l'examen, no crec que sigui difícil; crec que és una assignatura que és fàcil aprovar, però a l'hora de treure molt bona nota o la màxima nota, un 10, això ja és bastant difícil», ha expressat. El docent ha dit que el Departament d’Universitat hauria de treballar amb més previsió després dels darrers canvis. «Ens facilitaria la nostra feina en general del dia a dia, les faltes preocupen els alumnes de castellà, estic a favor que descomptin a totes les assignatures perquè ens ajudarà a millorar l'expressió escrita», ha defensat.
Preocupació pels canvis en els exàmens
El coordinador de les PAU a la URV, Pere Millán, ha explicat que s’han constituït tots els tribunals -24- i que els exàmens han començat puntuals. «Enguany, tenim 140 estudiants més respecte al curs anterior i els hem pogut encabir amb els tribunals que teníem», ha detallat. Millán ha afirmat que l’arrencada ha «anat bé» i ha apuntat que els estudiants estan «més preocupats» pels canvis en la tipologia d'exàmens.
«Vull tranquil·litzar-los perquè estan preparats per aquests exàmens més competencials, no tan memorístics, fa dos anys que fan el batxillerat i estan perfectament preparats per poder superar-los»; ha assegurat. També ha apuntat que el nou model genera dubtes en relació amb una possible baixada de les notes. «Hi ha zones de l'Estat que ja s'han publicat, i sí que hi ha hagut un petit descens en la nota, però no un impacte important com molta gent esperava», ha comentat.
Preguntat sobre el canvi de criteri a l'hora de corregir les faltes d’ortografia, el coordinador ha afirmat que es van explicar «malament» en la publicació de l’octubre. «Estem en procés d'adaptar-nos al Reial decret per a l'adaptació d'aquestes proves d'accés a la universitat, i allà s'indica que en els exàmens on s'hagi de redactar un text més o menys llarg es tindran en compte, a part de les faltes, la redacció, la claredat, la coherència en la redacció. Això no ha canviat», ha subratllat.
De cara, l’any vinent, s’ampliaran en tres o quatre els tribunals arran de l’increment d’estudiants. Per això, ja han reservat més aules a la URV per poder fer les proves durant els tres dies de les PAU el 2026. Aquest any, hi ha set tribunals a Tarragona, sis a Reus, dos a Vila-seca, dos a Valls, un a Cambrils, quatre a Tortosa, un a Móra d'Ebre i un a Amposta. Pel que fa als docents, hi ha més de 150 professors d’universitat i secundària que s’encarregaran de corregir els exàmens.
Els resultats de les proves es publicaran el 25 de juny. Del 3 al 30 es pot fer la preinscripció universitària i l’11 de juliol, es farà la primera assignació de places. La convocatòria de setembre de les PAU serà el 3, 4 i 5 de setembre.
Doctorands en lluita per un quart any de formació
Un grup de doctorands de la xarxa de Doctorand en Lluita s’han concentrat a les vuit del matí a les portes del campus Catalunya per reclamar que el Govern els pagui el quart any de formació. «Som avui aquí per reivindicar un problema molt urgent, un problema real, tangible, més enllà del que és moral s'estan violant dues lleis estatals, i l'està violant la Generalitat de Catalunya», ha etzibat la Neus Anglès, membre del col·lectiu.
La doctorand ha exigit a la consellera d’Universitat, Núria Montserrat, que s’implementi el contracte del quart d’any. «Aquestes dues lleis indiquen que les tesis doctorals s'han de fer en quatre anys i nosaltres les estem fent en tres. I, a més a més, com que no les estem acabant en tres anys, anem a l’atur o estem acabant en una situació de vulnerabilitat i d'absolut cinisme», ha expressat.
Així mateix, Anglès ha assegurat que va ser la consellera qui els va proposar incloure’ls en el tercer suplement de crèdit. «Pensem o malpensem que ens ho va dir per marejar la perdiu i perquè ens desorganitzéssim, ara estem en un punt d'inflexió perquè fins que no es ratifiqui aquesta aprovació del tercer crèdit encara hi ha un marge perquè la consellera compleixi amb la seva paraula, però que sobretot compleixi amb la llei», ha dit.
A la URV, hi ha un centenar de persones afectades. Aquest dimarts, les doctorandes es van reunir amb el rector de la universitat, Josep Pallarès. «Ens donen suport absolutament amb la nostra demanda, vam parlar de fer front comú per poder abordar aquesta situació tan precària de la URV», ha destacat. Per ara, continuaran mobilitzant-se fins que no aconsegueixin el quart any de formació.