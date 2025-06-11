Entrevista
Agnès Fort: «Volem que els micropobles tinguin vida cultural més enllà de la Festa Major»
Fort és la directora del Festival Itinera, que porta la música en directe als micropobles de Catalunya
Què suposa per a un micropoble formar part del Festival Itinera?
«Amb aquest festival fem arribar la cultura a llocs on normalment no arriba. La descentralitzem. I, a més, ho fem a uns preus assequibles per als seus ajuntaments, i amb uns concerts que acaben sent gratuïts per al públic. La programació la formen estils de música com ara black music (jazz, soul, blues, swing), però també músiques del món, música clàssica i música d’arrel».
Treballeu per pal·liar un dèficit de cultura.
«Exactament. A Catalunya, la major part de la cultura és a Barcelona i les grans ciutats. Amb el nostre festival volem que els pobles petits puguin tenir una oferta cultural que vagi una mica més enllà de les festes majors o les festes de Nadal, quan es fan concerts o representacions de teatre. El nostre festival, que va de juny a novembre, els dona l’oportunitat de dinamitzar-se d’una manera més continuada».
El festival té altres components importants, però.
«Sí, no es tracta només de portar música, sinó també de reivindicar el patrimoni paisatgístic i arquitectònic d’aquests micropobles, i també de la vida rural catalana. Dissabte passat, per exemple, que vam fer el primer concert, abans de l’espectacle hi va haver una visita guiada a l’església romànica de Marenyà».
Quines poblacions entren en la categoria de micropobles?
«Un micropoble és un municipi de menys de mil habitants. A Catalunya n’hi ha més de 480. De fet, més del 50% dels municipis catalans ho són. I encara que suposen una extensió que supera el 50% del territori, només hi viu el 2-3% de la població. El primer any del festival, que va ser el 2021, vam arribar a 68 micropobles. L’any passat en van ser 126».
El creixement és evident. Quina valoració es fa del festival des de les localitats que l’acullen?
«Aquest festival va néixer de la mà de Marcel Marata i l’Associació de Micropobles de Catalunya, que hi ha col·laborat des de sempre i ha estat clau per arribar a tots aquests pobles. Ens ha funcionat molt bé, i el més bonic és que ens funciona molt el boca-orella. A més, els micropobles que formen part del projecte Itinera sempre repeteixen. Però ens volem donar a conèixer encara més».
I quina valoració en fan, els músics que actuen en escenaris com els que els proposeu?
«Una de les coses que destaquen més és el fet de tenir el públic tan a prop. Això fa que hi puguin interactuar molt. Després, pel que fa als escenaris, jo sempre faig broma dient que ja els agradaria a Taylor Swift o Bruce Springsteen actuar en algun dels llocs on es fa Itinera. Per posar un exemple, et puc dir que fer un concert a Catellfollit de la Roca, sobre aquell penya-segat, amb el sol que es pon, fa posar la pell de gallina».
Des de fa dos anys, el projecte també busca impulsar músics procedents de micropobles.
«Exacte. La nostra raó de ser també passa per potenciar el talent que hi ha en aquestes poblacions. Això ho hem pogut fer gràcies a la Fundació LaCaixa, amb qui, per segon any, hem obert una convocatòria. L’any passat vam tenir deu guanyadors. Els d’enguany els anunciarem ara a finals de juny i entraran en el circuit d’Itinera fent quatre concerts. D’aquesta manera aconseguim, no només portar la música als micropobles, sinó també portar música de micropobles als micropobles».
El projecte, però, també busca atraure públic de fora.
«Sí, nosaltres treballem sobretot pel públic dels micropobles perquè, a més, també arrosseguem habitants d’altres nuclis petits. Però també volem fer promoció econòmica del municipi, que hi vagin visitants que no siguin d’allà. I avisem els productors i comerços locals: si hi ha algú que fa mel, ha de saber que aquell dia tindrà un públic que habitualment no té».