Política
Visita magna a les fosques
Salvador Illa va ser rebut aquest dilluns pels alcaldes de Salou i Vila-seca, amb qui va mantenir «reunions de treball» de les quals no n’ha transcendit res
Arribar, saludar, reunions a porta tancada i marxar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va protagonitzar ahir dues visites protocol·làries, pràcticament idèntiques, als ajuntaments de Salou i Vila-seca. «Em trobo aquí en el marc de la celebració dels 30 anys de PortAventura» va repetir en el seu text a ambdós llibres d’honor.
El president va agrair la implicació d’aquests dos municipis en el desenvolupament del parc, destacant que aquesta és «un projecte rellevant pel sector turístic» que «genera prosperitat». A més, va instar els consistoris a continuar treballant per «compartir socialment» aquesta riquesa que genera el sector turístic.
Els periodistes que vam acompanyar les visites no vam poder sentir moltes més paraules d’aquesta trobada, ja que posteriorment als actes protocol·laris, el president es va tancar amb els equips de govern municipal per mantenir «reunions de treball» de les quals no s’ha pogut saber el seu contingut.
Des de l’Ajuntament de Salou es van limitar a assenyalar que es van abordar «temes d’actualitat política i d’interès per a la ciutat». De manera purament especulativa, un pot imaginar que l’alcalde de Salou, Pere Granados, va fer sortir a la conversa la reclamació d’una Àrea Bàsica Policial (ABP) al municipi. Precisament, ahir mateix Granados va reiterar aquesta petició durant la presentació de la temporada de platges.
Si més no, la qüestió policial va tenir certa rellevància a la visita del president, ja que a l’impàs d’una casa de la vila a l’altra, va visitar la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vila-seca-Salou. En aquest cas, la premsa no vam poder ser presents, però des de l’equip del president assenyalaven que es tractava d’una «visita institucional com a màxim representant del cos».
Això sí, s’ha pogut saber que tant la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López, com l’alcalde Pere Granados van ser presents a aquesta parada. No hi va estar allà l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, una trobada de la qual hi ha menys informació. Tots dos alcaldes també van obsequiar el president. Granados va escollir una rèplica de l’estàtua del rei Jaume I de Salou. En el cas de Segura, va entregar-li el llibre Vila-seca camí de mar.