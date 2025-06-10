Societat
PortAventura World celebra el 30è aniversari confirmant que el parc no està en venda
Illa diu sobre el Hard Rock que el Govern està «obert a generar prosperitat desestacionalitzant el turisme»
PortAventura World ha celebrat aquest dilluns al vespre el 30è aniversari en un acte amb centenars de representants d'institucions amb qui s'ha relacionat durant les tres dècades. El president de PortAventura, Arturo Mas-Sardà, ha confirmat que el parc no està en venda. Després que el darrer any s'hagi especulat sobre aquesta possibilitat, ha dit que «no hi ha cap procés de venda», afegint que aquest tema es podrà «comentar un altre dia». El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assenyalat que el complex d'oci és una «història d'èxit». Preguntat sobre el Hard Rock, Illa ha insistit que el Govern vol «explotar totes les potencialitats» del Camp de Tarragona. «Estem oberts a generar prosperitat desestacionalitzant el turisme», ha dit.
PortAventura s'ha envoltat d'administracions, d'empreses i institucions diverses per agrair el treball compartit durant tota la seva història ara que celebra els 30 anys. Mas-Sardà ha dit que és un projecte que va començar «fa més de 30 anys, gairebé 40». Ha reconegut que a l'inici va ser «bastant difícil», però que va tirar endavant. «Aquests grans projectes a l'inici sempre són difícils de visualitzar, però després han tingut un impacte molt significatiu», ha comentat tot indicant que el parc temàtic també «arrossega altres activitats dins del territori».
El president de PortAventura ha xifrat l'impacte en 100 milions de visites al llarg de la història del parc. «Després de tres dècades d'activitat i 1.800 milions d'euros d'inversió, ens hem convertit en una de les destinacions d'oci familiar més emblemàtiques d'Europa», ha subratllat. Mas-Sardà també ha explicat que els treballadors de les instal·lacions representen un 3,5% de la població activa de la demarcació de Tarragona. «Més de 24.000 persones de 60 nacionalitats diferents treballen directament o indirectament cada temporada», ha reblat.
Illa ha dit que als inicis PortAventura va generar «controvèrsia», però ha valorat positivament l'entesa entre institucions. En aquest sentit, ha destacat la creació del Centre Recreatiu i Turístic Vila-seca – Salou, «una eina que va ser clau». Així, el cap de l'executiu ha demanat als alcaldes dels dos municipis, Pere Granados i Pere Segura, que segueixin amb aquell «esperit». «Mireu sobretot allò que us uneix per tirar endavant aquest projecte, i penseu més enllà del conjunt del Camp de Tarragona i del país», ha indicat.
Segura: «Estem preparats per créixer»
Abans del president, han intervingut els alcaldes. El de Vila-seca ha dit que la llei de centres recreatius i turístics va ser «fonamental» per «superar les dificultats» del començament, i ha remarcat que el CRT va «garantir la continuïtat». «Avui ningú discuteix PortAventura perquè el que va començar com una aposta s'ha convertit en una certesa», ha valorat. «Ha canviat el paisatge sí, però sobretot ha canviat la mirada, ha donat feina, ha reforçat la identitat de Tarragona i ha donat oportunitats a moltes famílies», ha continuat.
Dirigint-se directament a Illa, el vila-secà ha exclamat que «aquesta terra parla clar. Estem preparats per créixer, per liderar, per aportar encara més per Catalunya, només cal que s'aposti pel territori». «La terra, després del guaret està a punt per ser llaurada», ha dit metafòricament i mentre les dues administracions locals esperen que el projecte del Hard Rock tiri endavant.
Per la seva banda, Granados ha assenyalat que PortAventura «ha obert grans expectatives i ha contribuït decisivament a construir un espai de gran dinamisme i progrés en benefici de la societat». L'alcalde ha insistit que el complex d'oci «ha esdevingut un dels grans motors de riquesa per a aquest territori, creant una diversitat de sinergies amb l'economia local». Considera que es tracta d'unes instal·lacions «úniques» en l'àmbit dels parcs temàtics. «Sobretot ha reforçat la nostra posició i el nostre model com a destinació líder en turisme familiar», ha sentenciat.
Nou espectacle amb drons
L'acte dels 30 anys s'ha celebrat a la zona de la Mediterrània. Després dels discursos institucionals i diverses actuacions musicals, s'ha estrenat el nou espectacle FiestAventura que es podrà veure durant tot l'estiu al tancament del parc. Es tracta d'un espectacle d'entre vuit i deu minuts de durada que comptarà amb més de 300 drons.