Promoció
La popular franquícia que repartirà milers de porcions de pizzes gratis a tot Espanya aquest dijous
Els amants de la pizza tenen una cita ineludible: noves receptes, regals i molt sabor
Aquest dijous 12 de juny a les 18:00 h, Telepizza oferirà pizza gratis a tots els seus establiments de la província de Tarragona i de la resta d’Espanya. L’ocasió? El llançament de les seves dues noves receptes: la Jugona de Burger i la Jugona de Hot-Dog, amb sabors que combinen el millor de la pizza i el fast food americà.
Aquesta promoció s’emmarca dins d’un macrosampling nacional que inclou més de 350 locals repartits per tot el territori espanyol. A Tarragona, ciutats com Amposta, Cambrils, Cunit, El Vendrell, Reus, Torredembarra, Tortosa, Valls, o la mateixa capital provincial podran viure aquesta festa del sabor. Els de Vila-seca i Salou no aplicaran aquesta promoció.
Tothom que s’acosti a un local Telepizza a partir de les 18 h rebrà una porció de pizza gratis i una llauna de Pepsi Lima, sense necessitat de compra prèvia.
Les noves receptes arriben amb una aposta contundent per sabors intensos. La Jugona de Burger inclou carn de boví, bacó, formatge cheddar, salsa barbacoa i el toc especial de salsa Heinz per a Burger. La Jugona de Hot-Dog, per la seva banda, aposta per la salsitxa, el bacó, la carn de boví i la sorprenent salsa Heinz Curry Mango.