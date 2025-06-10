Serveis
La funerària supramunicipal FuneCamp entrarà en funcionament el pròxim 21 de juny
Els alcaldes de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí destaquen que la prioritat serà de «servei» i no «comercial»
La funerària supramunicipal FuneCamp entrarà en funcionament el pròxim 21 de juny a Reus, Salou, Vila-seca i Constantí. L'empresa pública comptarà amb les sales de vetlles dels tres municipis, el tanatori i el crematori de Reus. De moment funcionarà amb els treballadors dels serveis funeraris de la capital de Baix Camp i, gradualment, s'anirà ampliant la plantilla.
El servei bàsic costarà 1.800 euros i el mitjà 2.800 euros, el que representa un 30% menys que els preus de les funeràries privades del territori. Els alcaldes dels quatre municipis han destacat que la «prioritat» de FuneCamp serà «de servei» i no «comercial». També han valorat positivament la «visió metropolitana» del projecte.