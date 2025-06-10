Laboral
Europastry busca cent maquinistes per a les seves plantes de Sarral i Vallmoll
L'empresa ofereix salaris d'entre 1.600 i 2.300 euros bruts mensuals
L'empresa Europastry, dedicada a les masses congelades de fleca, ha llançat una oferta, a través de l'ETT Randstad, per incorporar 100 maquinistes: 60 per a la seva planta de Sarral (Conca de Barberà) i 40 per a la de Vallmoll (Alt Camp), amb salaris d'entre 1.600 i 2.300 euros bruts mensuals.
Segons Randstad, les tasques inclouen pilotar la línia de producció (ajustos de paràmetres, arrencades i parades), elaborar producte (barreges, pastat, laminatge i canvis de format), fer petites tasques de manteniment i proveïment de maquinària i dur a terme controls numèrics per assegurar la qualitat de cada recepta.
Des del primer dia, els treballadors rebran formació pràctica de la mà d'un equip sènior que els acompanyarà i donarà suport en tot moment.
Els candidats per accedir a aquestes vacants han de complir certs requisits: tenir l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), nivell C2 de castellà, vehicle propi, experiència mínima de 3 anys com a maquinista en alimentació o similar i maneig bàsic d'Excel i destresa amb ordinadors.
Les persones que accedeixin a aquests llocs tindran la possibilitat d'incorporar-se a la plantilla d'Europastry en un termini d'entre sis i nou mesos.