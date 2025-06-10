Salut
El càncer de pròstata és el més freqüent en homes a Tarragona i l'Ebre, amb 670 nous casos cada any
L'IISPV busca formes «més eficaces i menys invasives» per fer pronòstic de tumors i tractar-los amb antelació
A Tarragona i les Terres de l'Ebre es diagnostiquen prop de 670 casos nous de càncer de pròstata cada any. És el més freqüent en homes i representa gairebé un de cada quatre càncers masculins. Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pròstata que se celebra aquest dimecres, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) recorda la importància de la detecció precoç.
Només el 40% dels homes tarragonins i ebrencs d'entre 50 i 65 anys es fan controls regulars. La xifra millora entre els majors de 65 anys, arribant al 55%. Els experts, però, ho consideren «insuficient». L'IISPV té diferents línies de recerca actives per trobar formes més eficaces i menys invasives per fer pronòstic de tumors i tractar-los amb antelació.
L'IISPV compta amb un ajut de l'Associació Espanyola contra el Càncer per desenvolupar una nova eina predictiva del càncer de pròstata agressiu. Aquesta investigació la fa el grup de recerca de Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars (DIBIOMEC) de l'IISPV a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. El repte és trobar un pronòstic més segur i precís amb marcadors biològics innovadors, com el test en semen -que té una precisió del 90,9%-, i aprofundir en el paper ocult del greix que envolta la pròstata que pot actuar com a font d'energia per al tumor, afavorint el seu creixement i la seva agressivitat.