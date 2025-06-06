Societat
Olena Tokarenko, nova presidenta de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre
Es tracta de la primera dona que assumeix aquest càrrec en la història de l’entitat
L’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre (AAT) obre una nova etapa amb l’elecció d’Olena Tokarenko Kolumbet com a presidenta, la primera dona que assumeix aquest càrrec en la història de l’entitat.
L’elecció es va produir aquest dijous, en el marc d’una assemblea extraordinària celebrada a Vila-seca, on també es va agrair la tasca del fins ara president, Joan Calvet, que ha liderat l’associació des del 2015 i fa un pas al costat per motius personals i professionals. Calvet continuarà vinculat a l’AAT com a vocal, mantenint el seu compromís i aportant l’experiència acumulada durant gairebé una dècada de dedicació i defensa del sector.
Olena Tokarenko
Olena Tokarenko és empresària del sector, llicenciada en Publicitat, Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments per la Universitat de Kíev, i resideix a Catalunya des de l’any 2000. Va iniciar la seva trajectòria a PortAventura World i l’hotel Le Méridien Ra, ha participat activament en fires internacionals com FITUR, ITB Berlín, MITT Moscou o la World Travel Market de Londres, així com en fam trips per promocionar Catalunya com a destinació de qualitat.
El 2012 va fundar Beach Front Apartment a Calafell i el 2014 va cofundar Tarraco Homes, especialitzada en lloguer vacacional d’alt standing a la Costa Daurada. És membre de l’Associació de Dones Empresàries i Directives de Tarragona des del 2014 i forma part de la junta directiva de l’AAT des del 2016. Parla sis idiomes —català, castellà, anglès, francès, ucraïnès i rus— i la seva elecció representa una aposta clara per la internacionalització, la innovació, la qualitat i el lideratge femení dins el sector.
La nova presidenta ha agraït la tasca de Joan Calvet i de totes les persones que l’han acompanyat a les juntes d’aquests anys, destacant-ne «la dedicació incansable, l’esperit de cohesió i la defensa ferma del sector, sempre amb voluntat de diàleg amb les institucions». Amb aquest esperit, la nova junta inicia una etapa ambiciosa, amb l’objectiu de continuar representant amb força els interessos dels apartaments turístics i dels habitatges d’ús turístic davant els reptes actuals.
Entre les línies prioritàries de treball de la nova junta de l’AAT destaquen la dignificació del sector, la lluita decidida contra l’oferta il·legal, la col·laboració amb els ajuntaments per evitar normatives excessives i la defensa d’un marc regulador coherent, i sostenible. En aquest sentit, l’Associació es posiciona clarament en contra del Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, que obre la porta a la retirada de llicències d’HUT a partir de 2028, i reclama un rigor en la gestió de les possibles reclamacions patrimonials que podrien derivar-se de l’aplicació d’aquestes mesures.
Alhora, l’AAT rebutja amb fermesa l’onada creixent de polítiques anti-HUTs promogudes des de diverses administracions i alimentades per una part de l’opinió pública, amb una voluntat explícita d’eliminar el sector a escala estatal. Tokarenko ho expressa amb claredat, «no ens oposem a la regulació, però aquesta ha de ser coherent, feta amb criteri i amb una perspectiva que garanteixi la continuïtat d’un sector que genera llocs de treball i promou un turisme de qualitat». Per això, l’AAT defensa una «regulació justa i equilibrada» que protegeixi l’oferta legal i permeti combatre de manera efectiva l’intrusisme.
Finalment, l’associació alerta sobre l’impacte que tindria una possible pujada de l’IVA al 21% per als apartaments turístics i als HUTS, una mesura anunciada pel Gobierno que seria clarament discriminatòria respecte a altres modalitats d’allotjament. També manifesta la seva preocupació pel nou sistema de registre de viatgers, que imposa unes exigències tècniques i administratives desproporcionades, que poden posar en risc la viabilitat de moltes empreses petites.
La nova junta directiva de l’AAT queda formada per Olena Tokarenko Kolumbet (presidenta), Cristina Berengué Mas (vicepresidenta primera), Juan Miguel Bellaubí García (vicepresident segon), Àlex Savé Gasull (secretari general) i Quim Cristià Oliva (tresorer). Els vocals seran Joan Calvet Bienvenido, Jordi Escorza Fontova, Alex Lamoga Golkorew, Jose Zunino Centeno i M. Carmen Lara Díaz. Un equip plural i compromès que representa els diferents àmbits del sector, de tota la demarcació i que assumeix el repte de seguir enfortint un model de turisme responsable, competitiu i de qualitat.