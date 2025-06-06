Salut
L’ICS Camp de Tarragona rep 80 nous residents de medicina i infermeria
L’Hospital Universitari Joan XXIII acull 48 residents i l'Atenció Primària 32
L’ICS Camp de Tarragona ha rebut aquest divendres els 80 nous residents que s’incorporen per completar la formació de la seva especialitat. Concretament, l’Hospital Universitari Joan XXIII acull 48 residents i l’Atenció Primària rep 32 residents. El cap d’estudis de l’Hospital Universitari Joan XXIII, Cristóbal Añez, i la coordinadora de la Unitat Docent Multiprofessional de Medicina Familiar i Comunitària, Cruzma Fuentes, han donat la benvinguda als residents i els han felicitat per la seva nova etapa i per escollir el Camp de Tarragona per exercir-la.
El coordinador de l’Àrea de Gestió del Coneixement i responsable de Formació i Recerca del Camp de Tarragona, Francisco Martín, ha felicitat els residents i els ha demanat que siguin «exigents amb la seva formació». El director assistencial de la Gerència d’Atenció Primària, Mingo Ribas, ha dit que tenen «dues unitats docents consolidades i molt potents per a què pugin créixer com a professionals». La subdirectora mèdica de l’àrea quirúrgica de l’Hospital Joan XXIII, Rosa Sagristà, ha incidit en què «comencen una nova etapa com a especialistes però segueix la seva etapa formativa durant tota la vida professional».
Per la seva banda, l’adjunta a la Direcció Assistencial d’Atenció Primària, Maria del Puy Muniain, ha reconegut que han «fet una bona elecció, ja que l’especialitat d’infermeria de família treballa molt en equip en una unitat docent que és multiprofessional». Finalment, la directora d’infermeria de l’Hospital Joan XXIII, Carme Berbis, ha demanat als residents que «aprofitin l’experiència i el coneixement per atendre al millor possible els pacients».
Especialitats a l’ICS Camp de Tarragona
Els 48 nous residents de les diferents especialitats hospitalàries es reparteixen de la manera següent: al·lergologia (1 resident), anàlisis clíniques (1), anatomia patològica (1), anestesiologia i reanimació (4), angiologia i cirurgia vascular (1), aparell digestiu (2), cardiologia (2), cirurgia general i de l’aparell digestiu (1), cirurgia oral i maxil·lofacial (1), cirurgia ortopèdica i traumatologia (2), dermatologia medicoquirúrgica i venereologia (1), endocrinologia i nutrició (1) farmàcia (1), infermeria obstètrica i ginecològica (4), infermeria pediàtrica (2), medicina física i rehabilitació (1), medicina intensiva (3), medicina interna (3), nefrologia (1), neurologia (1), obstetrícia i ginecologia (2), oftalmologia (1), hematologia (1), otorrinolaringologia (1), radiodiagnòstic (2), urologia (1), medicina nuclear (1), llevadores (4) i infermeria del treball (1).
Pel que fa als 32 residents de l’especialitat de medicina familiar i comunitària (22 MIR i 10 IIR) completaran la seva formació a l’Hospital Universitari Joan XXIII, al Pius Hospital de Valls, a l’Hospital de la Xarxa Santa Tecla i als equips d’atenció primària de l’ICS Camp de Tarragona.