Mobilitat
Una avaria en un túnel entre Sitges i Garraf provoca retards a diverses línies de Rodalies
Una setantena de passatgers evacuats a peu amb suport d’emergències; afectades les línies R2 sud, R14, R15, R16 i R17 amb importants retards i circulació per via única
La circulació de Rodalies de les línies R2 sud i R14, R15, R16 i R17 de Regionals ha quedat interrompuda al voltant de les set de la tarda per poder evacuar la setantena de passatgers que viatjaven en el tren avariat a l'interior d'un túnel entre Sitges i Garraf. Per treure els passatgers, s'ha hagut d'activar ajuda externa per accedir al punt de l'avaria. Després de la incidència, poc després de les cinc de la tarda, el trànsit ferroviari en aquestes línies ha quedat restringit a un sol tram de via única, fet que ha causat retards i que els trens s'haguessin d'aturar prop de la zona o que els temps de viatge es poguessin veure incrementats.
Fins al lloc, també s'hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, que ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
Concretament, tres dotacions els Bombers de la Generalitat han assistit els passatgers, que es desplaçaran a peu fins a l'estació més propera, situada a uns 300 metres.