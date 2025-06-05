Política
Junts aprova al Parlament millores per a l’estació Camp de Tarragona
El Govern haurà de crear dues noves línies d’autobús llançadora des de l’estació cap a Tarragona i Reus
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous una moció impulsada per Junts per Catalunya amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’accessibilitat a l’estació d’alta velocitat Camp de Tarragona. La proposta ha comptat amb un ampli suport i cap vot en contra.
El diputat Jordi Bertran ha defensat la moció destacant que «cal resoldre d’una vegada per totes la connectivitat de l’estació Camp de Tarragona, amb un milió de viatgers anuals». En aquest sentit, el Parlament ha instat el Govern de la Generalitat a crear dues noves línies d’autobús llançadora que connectin l’estació amb les estacions d’autobusos de Tarragona i Reus, amb horaris coordinats amb els trens d’alta velocitat.
A més, s’ha aprovat reformular el projecte del TramCamp perquè connecti també amb l’estació, així com ampliar la capacitat i freqüència dels trens AVANT fins a quinze circulacions diàries en cada sentit. La moció demana més freqüències a primera hora del matí, la duplicació de la capacitat en hores punta i un sistema tarifari just. També s’exigeix eliminar les pràctiques que limiten l’ús d’abonaments malgrat l’existència de places buides.
Un altre dels punts clau de la moció és la construcció d’un aparcament dissuasiu de baix cost als terrenys cedits per l’Ajuntament de la Secuita. Aquest equipament haurà d’incloure places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, per facilitar l’accés als serveis ferroviaris.
En l’àmbit viari, el Parlament reclama al Govern que pacti amb l’Estat l’ampliació d’un tercer carril a l’N-240 i desencalli la construcció d’un vial de 1,5 km que connecti l’estació amb la carretera del Catllar, millorant així l’accés per als usuaris del Baix Gaià.
També s’ha aprovat una esmena d’ERC que demana ampliar el sistema tarifari de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona per incloure-hi més d’una vintena de municipis de la regió.
Altres punts destacats de la moció inclouen la petició al govern espanyol d’avançar l’horari d’un tren AVANT amb origen a Tortosa perquè arribi a Barcelona abans de les 8 del matí, i l’exigència d’alliberar els peatges de l’autopista C-32 mentre durin les obres del quart carril de l’AP-7 per descongestionar el trànsit.