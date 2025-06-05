Seguretat
Els Mossos detecten un augment de les infraccions en el temps de conducció dels xòfers d’autobusos
El cos policial va realitzar a Salou un control específic d’aquest vehicles durant tot el dia d’ahir
Els Mossos d’Esquadra han detectat un augment de les infraccions en el temps de conducció i descans dels xòfers d’autobusos. El cos policial va realitzar ahir a Salou un control específic durant tot el dia d’aquesta mena de vehicles i el seu resultat va ser «excepcional». Es van registrar fins a 31 sancions per saltar-se els temps establerts per a conduir els autocars, unes xifres que la policia autonòmica no s’esperava.
«Concentrem moltes patrulles en un punt on podem fer una inspecció potent», explicava Josep València, sergent i cap del dispositiu. El dispositiu va durar fins a la tarda i es van inspeccionar 31 autocars. «Estem uns 25 minuts amb cada vehicle. La majoria de sancions són per superar el temps permès de conducció. Molts cops són 20 minuts, però els hem de multar. No podem jugar amb això», refermava València. La sensació dins del cos és que la falta de professionals fa que les empreses prefereixin pagar la denúncia abans que aturar el vehicle.
Més enllà, es van registrar dos deficiències en la contractació del servei, dues per no fer registres manuals al tacògraf, dues per no tenir visible el rètol de transport de menors i un selector inadequat. Amb tot, les infraccions van arribar a les 45, ja que alguns conductors van ser sancionats per diversos motius.
Els objectius de l’operatiu són diferents. Des de reduir els possibles accidents a enfortir la percepció de control, des dels conductors, empreses i usuaris. «Molts dels infants que parem en un control segur que després comentaran als seus pares el control que hem fet», deia València.
Revisió completa
Quan s’aturaven els vehicles, els agents revisaven la documentació pertinent, tant del vehicle i l’empresa com del conductor, revisaven l’autobús, el tacògraf i feien tests de drogues i alcoholèmia. «Per a nosaltres és una prioritat. No és només aquest control, repartim la feina tot l’any. Estem parlant de vehicles on poden anar 55 nens alhora», expressava el sergent.
Els Mossos continuen fent pedagogia sobre l’ús del cinturó. «Jo he viscut tres accidents greus d’autocars. La diferència entre els ferits greus o mortals va ser el cinturó. Encara hi ha gent que no se’l fica», deia València. Tot i això, el sergent admet una millora en els últims anys. «Abans, pujaves a un bus i senties com tothom se’l cordava. Ara són un o dos. Els pares han fet molt treball de conscienciació amb els infants», concloïa València.
Donar-se a conèixer
A banda, ara, en inici de la temporada d’estiu, els agents aturen autobusos d’escoles de Saragossa, Madrid o altres comunitats autònomes. «En molts casos és el primer contacte que tenen amb els Mossos d’Esquadra i també és una oportunitat perquè ens coneguin», afirmava el sergent. «La reacció acostuma a ser positiva», afegia. El dispositiu es va fer simultàniament a altres punts del país.