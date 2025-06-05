Mobilitat
Com reclamar el bitllet del tren AVE si hi ha retard: guia per a viatgers
Descobreix com reclamar la devolució del bitllet de tren AVE, AVLO, Ouigo o Iryo en cas de retard. Instruccions pas a pas
Els viatgers que utilitzen el tren d’alta velocitat han de saber que, en cas de retard, poden reclamar part o la totalitat de l’import del bitllet. Aquesta opció és especialment important davant les incidències que afecten la puntualitat dels serveis AVE i AVLO operats per Renfe, així com d’altres operadors com Iryo o Ouigo.
Quins retards donen dret a compensació?
- Segons la normativa actual de Renfe, els AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity i trens de Llarga distància en recorregut intern a Espanya:
- Si el tren arriba amb un retard d'entre 60 i 90 minuts, es pot reclamar una devolució del 50% del bitllet.
- Si el retard és superior a 90 minuts, la devolució pot arribar fins al 100%.
- En recorregut per l'interior de territori francés:
- Retard superior a 30 minuts: devolució del 25%
- Retard superior a 120 minuts: devolució del 50%
- Retard superior a 180 minuts: devolució del 75%
- Recorregut internacional (entre Espanya i França):
- Retard superior a 30 minuts: devolució del 25%
- Retard superior a 120 minuts: devolució del 50%
En els Serveis Públics (Mitja Distància i Avant):
Avant:
- Retard superior a 15 minuts: devolució del 50%
- Retard superior a 30 minuts: devolució del 100%
Mitja distància:
- Retard superior a 15 minuts: devolució del 25%
- Retard superior a 30 minuts: devolució del 50%
- Retard superior a 60 minuts: devolució del 100%
Regional i Regional Express:
- Retard superior a 30 minuts: devolució del 25%
- Retard superior a 45 minuts: devolució del 50%
- Retard superior a 60 minuts: devolució del 100%
En supòsits de causa de força major s'aplicaran les indemnitzacions contemplades al Reglament (EU) 2021/782 del Parlament Europeu i del Consell del 29 d'abril de 2021:
- 25% del preu del bitllet en cas de retard entre 60 i 119 minuts;
- 50% del preu del bitllet en cas de retard igual o superior a 120 minuts.
D’altra banda, en un tren d’Iryo es contempla una indemnització si es pateix un retard d’almenys 60 minuts a l’estació d’arribada respecte a l’horari previst:
- Si el retard és de 60 minuts, la companyia italiana ofereix el 50% de l’import del bitllet
- Si és de 90 minuts, el 100% de l’import del bitllet.
En el cas de OUIGO, les condicions de compensació varien segons la durada del retard.
- Retard 30 minuts: pots rebre una compensació
- Retard d'entre 30 i 60 minuts: val del 50% del preu del bitllet
- Retard d'entre 60 i 90 minuts: val o import del 50% del bitllet.
- Retard de més de 90 minuts: val del 100%, també reemborsable
- Si el teu tren es cancel·la o canvia l’horari i t’avisen que tindrà més de 60 minuts de retard, pots triar entre canviar el bitllet gratis o demanar el reemborsament.
Com fer la reclamació pas a pas
Conservar el bitllet: Ja sigui físic o digital, cal guardar-lo com a comprovant.
- Accedir a la web de l’operadora (Renfe, Iryo, Ouigo…): Les reclamacions es poden fer fàcilment en línia. Per exemple, en el cas de Renfe, es pot fer a través de l’apartat «"Presentar una reclamación» dins el seu web oficial.
- Introduir dades del viatge: Hora, trajecte, número de bitllet i el motiu de la reclamació.
- Escollir el mètode de reemborsament: La compensació es pot rebre al compte bancari, com a abonament o en punts si s’és usuari de programes de fidelització.
- També es pot reclamar presencialment, adreçant-se a les taquilles de l’estació (com les de Camp de Tarragona), però aquesta opció pot ser més lenta.
Termini per reclamar: Generalment, es disposa de fins a 3 mesos des de la data del viatge per fer la sol·licitud.
Des de les associacions de consumidors es recomana fer la reclamació sempre que correspongui, ja que és un dret reconegut per llei. També aconsellen subscriure’s a alertes de l’operadora per estar informat en temps real sobre possibles retards.