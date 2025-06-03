Policial
En marxa dos dispositius dels Mossos contra el tràfic de drogues i armes a Catalunya
A Tarragona s'està actuant al Vendrell, Roda de Berà i Els Garidells
Els Mossos d'Esquadra han desplegat a les cinc del matí dos dispositiu en diferents punts del territori contra el crim organitzat assentat a Catalunya vinculat al tràfic de drogues i armes. Els dispositius els lideren la DIC de Barcelona i la de Girona. En aquest darrer cas, la investigació és conjunta amb el servei de vigilància duanera de l'Agència Tributària. S'han desplegat més de 400 agents que estan fent entrades i escorcolls a municipis principalment de Girona i l'àrea de Barcelona. Se'n preveuen 24.
En els dos dispositius hi participen agents de la DIC, de les unitats d'investigació, seguretat ciutadana, canina, brigada mòbil, àrea de recursos operatius, el Grup Especial d'Intervencions (GEI), el grup Hèlix i la unitat de drons.
En concret, els mossos estan actuant a Calonge, Lloret de Mar (dos punts), Maçanet i Llagostera a la regió policial de Girona; a Marganell pel que fa a la regió Central; al Vendrell, Roda de Berà i Els Garidells en el cas del Camp de Tarragona; i a Gavà, Mataró (dos punts), Cabrils, Dosrius, Pineda de Mar, Gualba, Rubí, Martorelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles i Sant Pere de Molanta pel que fa a les dues regions de l'àrea metropolitana de Barcelona.