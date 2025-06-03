Atur
L'atur disminueix un 4,34% al maig a la demarcació de Tarragona
Es tracta de la xifra més baixa des del 2008
L'atur ha baixat un 4,34% al maig a la demarcació de Tarragona en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A la demarcació hi havia 36.977 persones a la recerca d'una feina, 1.677 menys que un any enrere.
Les xifres també són millors que les de l'abril, ja que hi ha hagut un descens de la taxa d'atur del 2,7% i 1.026 persones menys sense feina. De fet, és la dada més baixa des del setembre del 2008. D'aquestes 36.977 persones que busquen feina, 21.895 són dones i 15.082 són homes. Pel que fa al nombre d'afiliats a la seguretat social, ha escalat fins als 359.972, és a dir, un 2,09% més que el mes anterior i un 2,11% més que un any abans (+7.446).
Pel que fa a les persones menors de 25 anys, les que no tenen feina són 2.371 persones, de les quals, 1.289 són homes i 1.082 són dones. Per sectors, el que acumula una xifra més alta de persones desocupades és el sector serveis, amb 25.871. El segueixen la indústria 3.314, la construcció amb 3.087 i l'agricultura, amb 1.314. Finalment, hi ha 3.391 persones que no havien tingut feina anteriorment.