El CAdIC alerta que les platges catalanes podrien desaparèixer sense una planificació global

Canvi climàtic, menys sediments de rius i la mala gestió de l'efecte dels ports, principals perills per al litoral

Una de les màquines omplint un dels camions per traspassar sorra del port de Coma-ruga cap a la platja de Calafell.

ACN

El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (CAdIC) ha reclamat una «planificació global» per evitar la desaparició de les platges catalanes. El CAdIC alerta que sense una «gestió integral» de les sorres el litoral català pot patir una «degradació progressiva i irreversible». 

L'impacte creixent del canvi climàtic, la reducció de sediments aportats pels rius i la mala gestió de l'efecte dels ports i espigons sobre el transport de sorres són els tres principals perills per a les platges de Catalunya. 

«El problema no és la presència dels ports, sinó la manca d'aportacions de sediments i la inexistència d'una planificació eficient», ha assenyalat el ponent del 15è document i vocal del CAdIC, Ramón Arandes.

