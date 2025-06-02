Secretari de l’àrea de Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat
Entrevista
Francesc Roca: «És un objectiu viable tenir un model d’FP remunerada a Catalunya»
El secretari de l’àrea de Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat, original de Tarragona, analitza la rellevancia de l’FP al moment actual i els seus reptes de futur
Aquest any hi ha més de 7.500 noves places. Es cobreix així la demanda actual?
«Aquestes places són un treball que no només s’ha fet des de la conselleria, sinó que s’ha fet des del territori. Què vol dir això? Que des dels serveis territorials s’ha tingut en compte diferents aspectes de l’oferta i la demanda. Al grau mitjà i el grau bàsic, això es tradueix en el fet que els alumnes tinguin la possibilitat de fer un cicle a prop d’on resideixen. En canvi, quan parlem de grau superior, d’alguna manera, l’oferta i la demanda té a veure amb sectors estratègics. En referència a això és com aquestes noves places s’han distribuït».
Què s’ha reforçat al Camp de Tarragona?
«Bàsicament, torno a insistir, nosaltres aquí a Tarragona tenim sectors molt estratègics i aquí està l’increment. Un d’aquests són la descarbonització i l’hidrogen verd, on es preveuen inversions importants. Hi ha un altre que és tot el que fa referència a la salut i al benestar de les persones. I aquí també s’ha mirat que els joves tinguin un lloc per poder fer la formació al centre de treball. Un altre àmbit rellevant al Camp de Tarragona és tot el que fa referència a les tecnologies digitals avançades. El Camp de Tarragona també té el seu propi clúster. Un altre tema és el del turisme sostenible i el vinculat a l’esport. També en la gastronomia som un referent».
També hi ha un reforç per donar sortida a l’abandonament escolar
«Sí, també hi ha una ampliació de programes de formació inicial. Per mi hi ha una qüestió molt important que és, que per primera vegada a Catalunya, hem iniciat una nova via amb la formació professional bàsica. Aquí hi ha un important increment. Hem de pensar que els joves entre 18 i 24 anys que estan aturats tenen una característica en comú: que no estan graduats d’ESO ni tenen una qualificació professional inicial. Els joves que facin la formació professional bàsica poden tenir aquestes dues titulacions. Tenim joves al sistema que per una qüestió preventiva creiem que pot ser un bon instrument la formació professional bàsica».
Ha crescut l’interès dels joves per l’FP?
«Sí, sí, sí. Nosaltres hem fet una aposta com a Govern pel batxillerat general, creiem que pot obrir encara més les portes als joves. Aquesta modalitat et permet no focalitzar-te en una branca sinó en diferents. És una aposta que hem fet amb els diferents instituts, amb el repte de fer-ho créixer anys vinents. Hi ha un altre indicador que també val la pena tenir en compte, que hi ha joves que han optat pel batxillerat, han fet un grau universitari i després fan un cicle formatiu. Les dades ens diuen que els joves cada vegada pensen més en la formació professional, l’increment de l’interès en els darrers deu ha estat entre un 38 i un 40%. Al final hem d’anar conceptualment pensant que la formació contínua ha vingut per quedar-se».
L’FP es pot adaptar millor als canvis del món actual?
«La formació professional sempre ha tingut la capacitat d’adaptar-se als canvis que es produeixen en els diferents sectors. Diria que és una característica d’ahir i d’avui. Avui encara més. Nosaltres tenim la sort que tenim professors molt ben formats, amb ganes d’aprendre i conèixer. També tenim una important formació a l’empresa. Això fa que es creï un ecosistema on els docents també estan en contacte amb el món empresarial. Aquest vincle entre empresa i centre educatiu és que fa de l’FP un model molt preparat per adaptar-se als canvis».
Pot Catalunya tenir un model de formació retribuïda com Alemanya?
«Nosaltres, cada vegada més, estem configurant un nou model d’FP català. Aquest any hem començat amb la dual intensiva. Aquest model no té només moltes més hores a l’empresa, sinó que els alumnes reben una remuneració en forma de beca o en forma de contracte. Avui tenim a un 9,6% d’alumnat en aquest model. Creiem l’objectiu és buscar la manera d’incrementar aquest percentatge. Pensem que és un objectiu viable perquè ho compartim amb els agents socials i amb els sectors econòmics. Fent això Catalunya s’aproparà a aquest model alemany, francès, on els joves que fan formació professional tenen algun un tipus de contracte».
Quines opcions tenen un grau més alt d’inserció al Camp de Tarragona?
«Tenim sectors molt potents, com el químic, el manteniment o les energies renovables. El Camp de Tarragona té una formació professional molt adaptada a l’empresa. Tarragona té aquesta riquesa, ja que tenim concentrada una formació d’excel·lència en un lloc molt proper a la indústria».
Tarragona ha de servir d’exemple a la resta del país?
«Catalunya és molt asimètrica. Què vol dir això? Que hi ha diferents realitats. Jo crec la formació dual general estarà un temps per damunt de la intensiva, però poquet a poquet anirem aconseguint el que abans comentava, que sobretot els graus superiors vagin cap a la dual intensiva. Com ho podem fer això? Des de la corresponsabilitat, des dels territoris i sobretot identificar els sectors estratègics que estan generant ocupació de qualitat i que fan la riquesa d’aquest país. Hem d’interpretar quines són les necessitats del sector i quines són les necessitats dels nous perfils professionals».
Quines oportunitats genera el trasllat de la laboral de Tarragona?
«Jo crec que la comissió bilateral entre l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya donarà sentit al repte d’aquest trasllat i generarà un espai de coneixement i excel·lència. Hem de saber que l’important no és l’espai, sinó les persones que generen aquest coneixement. Jo crec que és una bona línia de treball i ara el que caldrà és que les persones que formen part d’aquesta comissió, que segur que ho faran, assoleixin aquest objectiu».
I què em diu del projecte educatiu a la Tabacalera?
«És una oportunitat que està molt vinculada a un sector estratègic. Crec que durant la conversa he parlat de turisme esportiu, també de turisme sostenible. Jo crec que en aquests espais hem de continuar treballant i apostant per una qüestió col·laborativa i complementària. Perquè, al final, quan treballem així, l’impacte en la ciutadania i en el sector econòmic és molt notable.».