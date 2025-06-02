Societat
Un congrés a Tarragona ret homenatge a Vargas Llosa
L'esdeveniment se celebra avui a Tarragona i demà a Calafell
El tercer congrés internacional Carlos Barral i..., que se celebra aquest dilluns i demà a Tarragona i Calafell, ret homenatge pòstum al premi Nobel Mario Vargas Llosa, figura central del boom llatinoamericà i amic i col·laborador de Barral.
L'esdeveniment reuneix figures rellevants del món cultural i acadèmic, com Juan Cruz, periodista i escriptor que va entrevistar els grans autors del boom als anys 70; Malcolm Otero Barral, editor i nét de Carlos Barral; el publicista Toni Segarra, amb una trajectòria que inclou 39 lleons al Festival de Canes i Premi Nacional de Comunicació de Catalunya; l'escriptor Miguel Dalmau i el periodista Xavi Ayén, autor de Aquellos años del boom.
El congrés, que aquest dilluns se celebra a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i demà a la Casa Barral de Calafell, comptarà també amb una taula rodona amb Virginia Gil, presidenta de l'Associació Espanyola d'Estudis Literaris Hispanoamericans, i Carmen Alemany, qui recentment va apadrinar Isabel Allende en la seva investidura honoris causa a la Universitat d'Alacant.
Durant els dos dies, acadèmics de prestigioses universitats espanyoles —molts d'ells pioners en la introducció dels estudis hispanoamericans a Espanya— participaran en ponències, conferències i debats que analitzaran l'obra de Vargas Llosa des de perspectives literàries, filosòfiques i editorials.
«Aquest congrés constitueix un tribut a la memòria literària i editorial de dos colossos de les lletres hispàniques: Mario Vargas Llosa i Carlos Barral, l'amistat i la col·laboració dels quals van marcar una fita en la història cultural del segle XX», explica la coordinadora d'aquesta iniciativa, Maribel Calle.
L'esdeveniment està organitzat pel Departament de Filologies Romàniques de la URV, el grup de recerca GRLMC, i l'Ajuntament de Calafell, a través del Museu Casa Barral.