Policial
Cau un grup criminal que usurpava identitats i feia estafes en entitats bancàries a Tarragona
Els detinguts utilitzaven documents d’identitat sostrets, utilitzaven complements per assemblar-se als titulars dels comptes corrents i feien retirades d’efectiu des de sucursals de diferents punts de l’estat
Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord, conjuntament amb la Policia Nacional, van detenir, el 8 de maig, quatre homes de 46, 36, 34 i 29 anys com a presumptes responsables de 127 delictes de falsedat documental, estafa i pertinença a grup criminal comesos en diferents punts de l’estat entre el gener de 2023 i l’abril de 2025. Tres dels membres del grup criminal van ser detinguts a la localitat de Níjar (Almería) mentre que la quarta detenció es va produir a Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
L’inici de la investigació va néixer arran de la denúncia, per part d’una entitat bancària, de diverses estafes realitzades a partir de reintegraments en efectiu i transferències bancàries en múltiples sucursals d’arreu de l’estat. Les primeres gestions dels investigadors van determinar que el modus operandi emprat per l’entramat criminal consistia en obtenir i utilitzar documents d’identitat sostrets, amb els quals els membres del grup es personaven en sucursals per demanar extractes bancaris dels comptes corrents de les persones per qui es feien passar. D’aquesta manera podien saber el saldo que hi havia als comptes per, acte seguit, desplaçar-se fins a una altra sucursal i efectuar reintegraments en efectiu.
Per fer-ho, no dubtaven en caracteritzar-se amb perruques i complements per aconseguir assemblar-se físicament a les persones a les quals estaven usurpant la identitat. Actuant d’aquesta manera van obtenir més de 65.000 euros de benefici.
El grau d’itinerància del grup abraçava gran part de l’estat, amb actuacions en diverses províncies com ara Múrcia, Lleida, Madrid, Barcelona, València, Granada, Alacant, Segòvia, Burgos, Pamplona, Biscaia, Vitòria, Cantàbria, Burgos, Logronyo, Barcelona, Girona i Tarragona. Aquest fet va comportar la creació d’un Equip Conjunt d’Investigació entre agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la RPMN juntament amb el Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona i el Grupo de Delincuencia Itinerante de la BBPJ de Saragossa.
En la fase d’explotació de la investigació es van intervenir una trentena de documents d’identitat sostrets. Un d’ells va ser el que va fer servir el detingut a Mollet del Vallès per identificar-se davant dels agents. A l’home també li constaven nou ordres judicials de detenció.
Els quatre detinguts, que ja comptaven amb antecedents policials, van passar a disposició judicial el 9 de maig davant dels corresponents Jutjats d’Instrucció d’Almeria i Mollet del Vallès.