Trànsit
Tarragona suma 15 víctimes mortals a les carreteres en el que portem de 2025
El col·lectiu de motoristes i els joves menors de 35 anys concentren bona part dels accidents mortals
Les carreteres de la demarcació de Tarragona han registrat 15 víctimes mortals en els primers cinc mesos d’aquest 2025, una xifra que calca la registrada en el mateix període de l’any passat, segons dades fetes públiques pel Servei Català de Trànsit (SCT). Tarragona és, juntament amb Barcelona, una de les dues demarcacions amb més sinistralitat mortal, acumulant entre ambdues un 75% del total de morts a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
En total, 59 persones han perdut la vida enguany en 55 accidents mortals a Catalunya, nou més que l’any passat, tot i que el nombre total d’accidents amb víctimes i el de persones ferides ha disminuït lleugerament. La tendència general mostra una reducció del 14,5% de la mortalitat viària respecte al 2019, any de referència del pla de seguretat viària.
Una de les dades que més preocupa és l’augment de víctimes joves: el 40% dels morts tenien menys de 35 anys. D’aquestes, 12 tenien entre 15 i 24 anys i 11 entre 25 i 34 anys. També s’ha incrementat notablement el nombre de víctimes entre els col·lectius vulnerables: gairebé la meitat dels morts eren motoristes (21), vianants (4) o ciclistes (3).
Els motoristes continuen sent el grup més castigat, amb 21 víctimes, xifra superior a la del 2024 i també a la del 2019. Davant d’aquestes dades, l’SCT fa una crida tant als usuaris vulnerables com a la resta de conductors per reforçar la consciència del risc, el respecte mutu i la prudència a la carretera.
Pel que fa al tipus d’accidents, les sortides de via i els xocs frontals són les causes més habituals dels sinistres mortals. També cal destacar que gairebé la meitat de les morts s’han produït en caps de setmana o vigílies de festius, i que els dissabtes i diumenges al matí concentren els moments de més risc.
A nivell de vies, l’AP-7, amb 7 víctimes, i la C-58, amb 5, són les carreteres catalanes amb més morts acumulades aquest 2025.